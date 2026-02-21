自由電子報
娛樂 最新消息

江蕙過年開唱加菜姊妹同台飆歌 江淑娜現身掀高潮

江蕙（右）和江淑娜同台合唱，為演唱會掀起高潮。（寬宏藝術提供）江蕙（右）和江淑娜同台合唱，為演唱會掀起高潮。（寬宏藝術提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕春節假期喜氣洋洋，天后「二姐」江蕙昨晚大年初四再次重返小巨蛋舉辦「無.有」演唱會，開心對上萬歌迷說：「祝福大家新年快樂！馬年吉祥如意！祝福馬年馬上賺大錢！」昨晚大驚喜是江蕙妹妹江淑娜登台當嘉賓，還特別挑選穿上江蕙的演出秀服一起合唱，掀起高潮。

江蕙（中）唱快歌時，笑說自己身上的衣服像鞭炮裝。（寬宏藝術提供）江蕙（中）唱快歌時，笑說自己身上的衣服像鞭炮裝。（寬宏藝術提供）

江蕙實力歌聲讓歌迷聽得過癮，她7個月內在台北小巨蛋唱了20場，締造新紀錄。昨晚能邀來江淑娜合唱，主要是去年10月江蕙看到妹妹在金鐘獎典禮獻唱，她又想起妹妹紅的歌曲很多，還如數家珍唱江淑娜的歌曲給經紀團隊聽，直呼：「 都很紅啊！」對於能受邀當姊姊5場安可場嘉賓，江淑娜也很開心，彩排時都戰戰兢兢。

江蕙（左）先前在演唱會穿粉紅色秀服，昨天被妹妹江淑娜借走。（寬宏藝術提供）江蕙（左）先前在演唱會穿粉紅色秀服，昨天被妹妹江淑娜借走。（寬宏藝術提供）

昨晚江蕙演唱江淑娜的歌曲《請你記得我的好》，間奏時她忽然笑著問台下觀眾：「想不想聽原唱？」結果江淑娜驚喜登台，全場歡聲雷動，姊妹合體已很難得，看到江淑娜穿著自己的秀服，江蕙還打趣笑說：「妳怎麼穿我的衣服，還穿得這麼好看！」之後江淑娜還加碼演唱《煙雨濛濛》，同樣動聽。

江淑娜透露：「二姐說過年要加菜，就是加我這個小菜。」接著對江蕙說：「恭喜發財，紅包拿來當。」江蕙當場從口袋拿出紅包給妹妹，沒想到江淑娜打開只有兩百元，笑說：「我給小費都比這個多。」但也隨即改口笑說：「紅包才是重點，封面好像蒙娜麗莎。」

江蕙提到自己演唱江淑娜的歌曲有壓力，因為兩人音域不同，江淑娜聽到覺得不可置信，還驚訝的請媒體記錄下來：「江蕙唱江淑娜的歌有壓力！」

江蕙演唱會上令人難忘的橋段之一便是透過精心設計的「明興閣布袋戲」轉場，以及為父親演唱的《下午的一齣戲》，懷念起布袋戲師傅父親，另外此次安可場江蕙特別挑選《月亮代表我的心》，透露這是「媽媽的歌」，回憶以前媽媽的工作是幫布袋戲偶做衣服，邊做邊唱這首歌，覺得能對著先生唱很幸福，不料江蕙父親卻跟她媽媽說，每天都唱這首，換一首好了，江蕙笑說父親不解風情，江蕙以這首歌向母親致意，全場歌迷也跟著大合唱，她一度被感動到有點哽咽。

昨晚江蕙看到全場滿座的歌迷開心表示：「果然大家很愛我，滿滿滿！本來擔心大家出國玩，沒人來看我， 感恩啊！」演唱快歌時江蕙還開玩笑說，自己穿的衣服像是鞭炮裝相當應景。

