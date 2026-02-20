自由電子報
娛樂 最新消息

〈人物專訪〉炎亞綸新春拜拜 發爐好兆頭

炎亞綸參拜霞海城隍廟，見到發爐的景象。（記者胡舜翔攝）炎亞綸參拜霞海城隍廟，見到發爐的景象。（記者胡舜翔攝）

記者陽昕翰／專訪

炎亞綸農曆春節參拜霞海城隍廟，插香時當場「發爐」，場面引起關注，從來不缺桃花的他受訪霸氣笑認：「從來沒有到月老廟特別求過『姻緣』。」與助理男友穩定交往的他尚未「婚」頭，加上妹妹才結婚當媽，過年期間也不怕被長輩催婚。

炎亞綸隨身攜帶筊杯。 （記者胡舜翔攝）炎亞綸隨身攜帶筊杯。 （記者胡舜翔攝）

炎亞綸回台中老家過年，有空也會跟家人到廟裡走春拜拜，去年他成立製作公司，就請了財神爺與虎爺到公司坐鎮，他還隨身攜帶筊杯，遇到工作上的重要決定時會向神明請示，讓心裡更踏實。他強調這並非迷信，「真正的信仰不用花太多錢，出於對神明的尊重，還有對祖先的慎終追遠，才是一切的根本。」

這次參拜月老廟，他並未特別祈求感情事，而是希望事業穩紮穩打，一切順利。看到「發爐」的盛況，他也期盼下月在高流舉辦的「Ikigai」演唱會能成功圓滿。

去年底炎亞綸發行耗時3年完成的新專輯《Ikigai》，談到發片過程的延宕，特別感謝專輯製作人陳珊妮一路相挺，「她很願意相信我身為歌手的特質，她沒有放棄，反而比我更保護這張專輯。」

有趣的是，炎亞綸近來才更換LINE帳號，目前與陳珊妮呈現失聯狀態，他早寫好一段感謝訊息卻無法送出，不忘向好友喊話：「她到現在還沒通過我的帳號驗證，希望她可以看到這篇報導，趕快加我為好友。」

事業重新步上軌道，炎亞綸對身邊夥伴滿懷感謝，而他與助理男友感情穩定，暫無結婚計畫，兩人也把時間投入照顧3隻愛貓。至於父母過年是否催婚？他笑說：「我妹妹剛生了孩子，已經成功幫我轉移焦點。」媽媽甚至勸他先別急著生小孩，擔心屆時無法幫忙照顧。

