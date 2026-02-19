周董開春童心噹阿Ken 邵雨薇秀咒語春聯 Lulu帶陳漢典回部落過年

周杰倫馬年PO出和馬的合照，祝福粉絲「紮下馬步，永不搖晃」。（翻攝自IG）

〔記者蕭方綺、廖俐惠／台北報導〕農曆新年假期，拜年的吉祥話絕對不能少，其中「周董」周杰倫不只發紅包，還童心大發，公開點名《周遊記》一票主持群的「拜年賀詞」文筆差、賀年圖片是群發制式款之外，還虧阿Ken竟然要他親自提醒才想起拜年，毫不留情的互動讓網友忍不住打趣說：「周董真的沒有把全世界當外人。」

周董曬出自己和阿Ken對話截圖，一開場就三連問：「是怎樣」、「怎麼每次都是我要提醒你」、「什麼日子了，還不拜年嗎」阿Ken立刻火速送上長篇祝賀補救，從「馬年大吉」到「計畫馬到成功」、「生意馬上賺錢」一次到位，卻遭周董打槍是群發的訊息。

此時阿Ken急忙澄清是自己想的，沒想到周董繼續糾結文案內容：「我跟做生意什麼關係啊？」阿Ken靈機一動回：「你有服飾店吧!!!」周董只好語塞承認：「好像有。」事後還在限動再補一刀：「身為《周遊記》的主持人，還要我提醒你跟老大拜年嗎？奇怪了。」

邵雨薇曬出春聯大玩諧音梗。（翻攝自IG）

邵雨薇每年都一定會回高雄與家人團聚，今年他們家也大玩諧音梗，春聯寫著「想要神馬攏總來，馬尼多多數不完」，橫批則是「喵咪馬尼HOME」，把貓咪、家以及咒語結合在一起，實在相當有才。

陳漢典（右）和Lulu穿上族服揮汗搗年糕，體驗部落傳統過年儀式。（翻攝自IG）

此外，陳漢典與「Lulu」黃路梓茵去年10月登記結婚後，陳漢典大年初一，就到Lulu位於台中的泰雅族松鶴部落報到，小倆口換上部落服飾，體驗傳統「打年糕」儀式，除了以「泰雅女婿」身分迎接婚後第一個農曆新年，別具意義，也格外有年味。

