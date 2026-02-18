蔡凡熙不包紅包 孝敬媽媽霸氣給1/4年薪

蔡凡熙2026年目標明確，對於獎項則是看很開。（水花電影提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕蔡凡熙往年過年必回台南老家，今年為了宣傳電影《雙囍》首度留守台北。雖然沒能回鄉，但對家人的「誠意」絕對到位。

蔡凡熙坦言自己很少包實體紅包，「我都是固定一筆錢匯給我媽」，金額大約是年收入的四分之一，這筆錢其實是要用來投資，目標是為了在台北買房，他自招是ETF鐵粉，從出道後就陸續買進0050，開心說：「賺滿多的。」

單身5、6年的蔡凡熙，對感情態度大方，笑說只要有對象一定先跟媽媽報備，「直接跟我媽講比較快，就不用在那邊東躲西藏」，他說未來就算結婚，也希望另一半除夕能回自己家過，「沒有必要再遵循以前的傳統」。

回顧2025年，蔡凡熙給了自己高分，「我覺得我去年滿棒的」，他花了9個月專注於影集《急診室的奇蹟》準備與拍攝，挑戰詮釋成績普通卻努力撐住的年輕醫師。他感性表示，現在正處於「轉變期」階段，要好好把握每個角色。

面對2026年，蔡凡熙選了「順」字作為代表，今年目標明確，對於獎項則是看很開，「有很好，沒有也沒關係」，隨緣態度反而讓他更能專注在表演本身。

