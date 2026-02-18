自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

《人物專訪》田啟文攜愛妻台灣過年 曝接劇組電話誤認詐騙

田啟文接受專訪時提到婚姻生活，收起搞笑訴說對妻子的愧疚。（記者潘少棠攝）田啟文接受專訪時提到婚姻生活，收起搞笑訴說對妻子的愧疚。（記者潘少棠攝）

記者許世穎／專訪

「星爺」周星馳老搭檔、香港喜劇老將田啟文近日為賀歲電影《雙囍》來台宣傳，談起人生遺憾時，罕見卸下喜劇外衣，坦言最懊悔的一件事，就是曾經把太太罵哭，這份深刻的自責，也意外與他在片中飾演的父親角色產生強烈共鳴。

田啟文在片中飾演為女兒出嫁操心的父親，與女婿劉冠廷、女兒余香凝有多場情感對手戲。談到現實婚姻，他神情轉為凝重，直言：「我人生中失敗過很多次、賠過錢，但我都不後悔。唯獨有一件事我很後悔，就是曾經罵哭過我老婆。」他坦承只是一時氣話，卻傷了最親密的人，也讓他更能體會片中父親「想愛卻說不出口」的笨拙。

田啟文受邀來台拍攝電影《雙囍》，笑說一開始以為是詐騙。（水花電影提供）田啟文受邀來台拍攝電影《雙囍》，笑說一開始以為是詐騙。（水花電影提供）

談到接演緣分，田啟文笑說接到台灣劇組邀約時，以為遇上詐騙，「我一開始接到電話，說找我拍戲，我還以為是詐騙，聊了很久，畢竟那段期間曾發生過有演員被騙去泰國拍戲！」直到確認劇組背景與劇本內容，才安心點頭演出。

此次為《雙囍》來台，田啟文也選擇把行程當成過年旅行，從10日抵台後一路待到今天（初二），和太太在台灣過年、吃年夜飯、感受春節氣氛。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中