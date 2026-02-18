《人物專訪》田啟文攜愛妻台灣過年 曝接劇組電話誤認詐騙

田啟文接受專訪時提到婚姻生活，收起搞笑訴說對妻子的愧疚。（記者潘少棠攝）

記者許世穎／專訪

「星爺」周星馳老搭檔、香港喜劇老將田啟文近日為賀歲電影《雙囍》來台宣傳，談起人生遺憾時，罕見卸下喜劇外衣，坦言最懊悔的一件事，就是曾經把太太罵哭，這份深刻的自責，也意外與他在片中飾演的父親角色產生強烈共鳴。

田啟文在片中飾演為女兒出嫁操心的父親，與女婿劉冠廷、女兒余香凝有多場情感對手戲。談到現實婚姻，他神情轉為凝重，直言：「我人生中失敗過很多次、賠過錢，但我都不後悔。唯獨有一件事我很後悔，就是曾經罵哭過我老婆。」他坦承只是一時氣話，卻傷了最親密的人，也讓他更能體會片中父親「想愛卻說不出口」的笨拙。

田啟文受邀來台拍攝電影《雙囍》，笑說一開始以為是詐騙。（水花電影提供）

談到接演緣分，田啟文笑說接到台灣劇組邀約時，以為遇上詐騙，「我一開始接到電話，說找我拍戲，我還以為是詐騙，聊了很久，畢竟那段期間曾發生過有演員被騙去泰國拍戲！」直到確認劇組背景與劇本內容，才安心點頭演出。

此次為《雙囍》來台，田啟文也選擇把行程當成過年旅行，從10日抵台後一路待到今天（初二），和太太在台灣過年、吃年夜飯、感受春節氣氛。

