《人物專訪》楊銘威包小籠包許願馬上發 自招穿紅內褲助攻偏財運

楊銘威力推自家出品的小籠包。（記者陳奕全攝）楊銘威力推自家出品的小籠包。（記者陳奕全攝）

記者李紹綾／專訪

馬到成功先從廚房開始！楊銘威今年陪爸爸及弟弟在自家經營的小籠包店包小籠包迎馬年，楊爸的手法俐落、速度飛快，第一個完工，再來是楊弟，最後才輪到楊銘威，楊爸忍不住拆台，笑虧：「專業他比較不會，皮毛的他會一點點。」

楊銘威透露，自高中開始就在店裡幫忙，平時幽默的他，拿起麵桿有板有眼，他熟練地處理麵團，介紹起專業術語：「小麵團叫『劑子』，把劑子按一下成十元硬幣大小，再用捍麵棒捍成麵皮。」談到「挖餡」這個核心技術，他立刻認輸，直接把挖餡重責交給弟弟，他說：「挖餡的克數很重要，需要比較資深的功力，我弟弟學了一年多才會挖餡，和麵、拌餡我都不會。」

《人物專訪》楊銘威包小籠包許願馬上發 自招穿紅內褲助攻偏財運楊銘威（右起）合體神似影帝黃秋生的帥爸「彪哥」及負責挖餡重任的弟弟包小籠包。
（記者陳奕全攝）

過年免不了小賭怡情，楊銘威自招會穿紅內褲討喜氣，「整個過年都穿」，但偏財運似乎不站他這邊，2千元的刮刮樂買10張還是賠本，打麻將更是「陪打負責輸」的放槍王，他說：「我都亂打，不會算牌，很容易放槍。」看來馬年想「馬上發」還得靠本業。

必備的紅包環節，楊銘威坦言給長輩的紅包是「固定金額」，給小孩的紅包，則會跟朋友講好「意思一下」就好，問起小孩紅包的流向，他笑說都被老婆方志友收起來存了，但隨即補刀：「不知道是不是講講而已，我小時候也是，媽媽說要幫我存起來，然後都嘛騙人。」

而面對危險的「安太座」題，他則機警求生：「我們不送紅包，會送禮物，之前送過手錶她很開心。」

至於2026年的待完成清單，楊銘威表示原本立志35歲前參加拳擊比賽及得金鐘獎，但無奈都沒能達成，但他不改隨性態度，豁達說：「還是改45歲以前，滾動式調整。」

服裝提供：sandroparis

場地提供：合府小籠湯包

