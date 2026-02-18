自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

影帝勞勃杜瓦辭世 享耆壽95歲

奧斯卡影帝勞勃杜瓦與世長辭，讓影人和影迷都相當不捨。（美聯社）奧斯卡影帝勞勃杜瓦與世長辭，讓影人和影迷都相當不捨。（美聯社）

〔記者許世穎／綜合報導〕美國演技派男星勞勃杜瓦曾以《溫柔的慈悲》奪得奧斯卡影帝，並憑《教父》、《現代啟示錄》、《霹靂上校》、《大法官》等片多次入圍奧斯卡，昨傳出逝世消息，享耆壽95歲。消息曝光後震撼影壇，眾多好萊塢大咖與影迷紛紛致上哀悼。

艾爾帕西諾（左）和勞勃杜瓦曾合作《教父》系列，哀悼表示非常榮幸和他合作。（達志影像）艾爾帕西諾（左）和勞勃杜瓦曾合作《教父》系列，哀悼表示非常榮幸和他合作。（達志影像）

奧斯卡入圍常客 艾爾帕西諾悼念天生演員

他的妻子露西安娜發表聲明，透露勞勃在家中平靜離世，身旁圍繞著愛與溫暖，並感性表示：「對世界而言，他是一位奧斯卡得主、導演、說書人；對我而言，他就是我的一切。」她也感謝外界多年來的支持，表示丈夫傾其一生投入角色，為世人留下深遠而難忘的表演遺產。

勞勃杜瓦的演藝生涯橫跨超過60年，被譽為「演員中的演員」，以粗礪而自然的寫實風格，深刻影響一整個世代的表演美學，與勞勃狄尼洛、達斯汀霍夫曼、金哈克曼、艾爾帕西諾齊名。

他於1972年在《教父》中飾演冷靜睿智的律師湯姆海根，首度入圍奧斯卡，之後再與導演法蘭西斯柯波拉合作《教父II》、《對話》、《現代啟示錄》等經典作品。

消息傳出後，艾爾帕西諾表示：「能與勞勃杜瓦合作是一種榮幸，他天生就是演員，他的天賦將永遠被記住，我會想念他。」勞勃狄尼洛也簡短寫下：「上帝保佑他。我希望自己也能活到95歲。願他安息。」

此外，影迷重溫《教父》系列2017年於翠貝卡影展的重聚活動照片，影中人包括黛安基頓、詹姆斯肯恩、勞勃杜瓦都已離世，也讓影迷感嘆，電影黃金時代的身影，再添一聲告別。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中