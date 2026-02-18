影帝勞勃杜瓦辭世 享耆壽95歲

奧斯卡影帝勞勃杜瓦與世長辭，讓影人和影迷都相當不捨。（美聯社）

〔記者許世穎／綜合報導〕美國演技派男星勞勃杜瓦曾以《溫柔的慈悲》奪得奧斯卡影帝，並憑《教父》、《現代啟示錄》、《霹靂上校》、《大法官》等片多次入圍奧斯卡，昨傳出逝世消息，享耆壽95歲。消息曝光後震撼影壇，眾多好萊塢大咖與影迷紛紛致上哀悼。

艾爾帕西諾（左）和勞勃杜瓦曾合作《教父》系列，哀悼表示非常榮幸和他合作。（達志影像）

奧斯卡入圍常客 艾爾帕西諾悼念天生演員

他的妻子露西安娜發表聲明，透露勞勃在家中平靜離世，身旁圍繞著愛與溫暖，並感性表示：「對世界而言，他是一位奧斯卡得主、導演、說書人；對我而言，他就是我的一切。」她也感謝外界多年來的支持，表示丈夫傾其一生投入角色，為世人留下深遠而難忘的表演遺產。

勞勃杜瓦的演藝生涯橫跨超過60年，被譽為「演員中的演員」，以粗礪而自然的寫實風格，深刻影響一整個世代的表演美學，與勞勃狄尼洛、達斯汀霍夫曼、金哈克曼、艾爾帕西諾齊名。

他於1972年在《教父》中飾演冷靜睿智的律師湯姆海根，首度入圍奧斯卡，之後再與導演法蘭西斯柯波拉合作《教父II》、《對話》、《現代啟示錄》等經典作品。

消息傳出後，艾爾帕西諾表示：「能與勞勃杜瓦合作是一種榮幸，他天生就是演員，他的天賦將永遠被記住，我會想念他。」勞勃狄尼洛也簡短寫下：「上帝保佑他。我希望自己也能活到95歲。願他安息。」

此外，影迷重溫《教父》系列2017年於翠貝卡影展的重聚活動照片，影中人包括黛安基頓、詹姆斯肯恩、勞勃杜瓦都已離世，也讓影迷感嘆，電影黃金時代的身影，再添一聲告別。

