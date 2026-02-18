《人物專訪》劉冠廷上廁所 老婆孫可芳沒收手機

劉冠廷透露，若未來和太太孫可芳補辦婚禮，他的想像充滿台式純樸浪漫。（記者潘少棠攝）

記者許世穎／專訪

金馬得主劉冠廷在賀歲新片《雙囍》中，與香港影后余香凝飾演必須在一天內連辦兩場婚禮的新人，戲裡被婚禮流程逼到崩潰，而戲外的他當時也正逢人生最忙碌階段，不只扛下金馬獎主持重任，同時升格新手爸爸，工作與家庭雙線並行，幾乎沒有喘息空間。

補辦婚宴首選「台式辦桌」 橘色大冰桶才有開趴fu

片中劉冠廷體驗兩場婚禮，現實中和太太「小豆」孫可芳目前僅完成登記，談到未來若真的補辦，他完全沒包袱，偏好台式辦桌的熱鬧氣氛，最在意的不是菜色，而是南部婚宴常見的「橘色大冰桶」，笑說「裡面裝滿冰塊和各種飲料，小孩玩冰塊、大人隨手拿飲料，那才真的有Party的感覺！」

劉冠廷說自從兒子「小太陽」出生後，生活細節也出現巨大轉變，「我待在廁所的時間變長，會帶著手機進去，一待就是好久。」這個被他視為「私人防空洞」的小空間，很快就被小豆識破，「她會直接說『去廁所可以，手機放外面！』」最後他只能乖乖投降。

不過劉冠廷坦言，這其實是一種溫柔的提醒，讓他能暫時放下無止盡的滑手機動作，把注意力重新拉回家庭。談到小豆產後迅速回歸工作狀態，他滿臉敬佩地表示，「她對工作的韌性和專業真的很強，希望不要因為她成為媽媽，就限制了她的戲路。」

劉冠廷（右）和余香凝在《雙囍》陷入「婚禮」危機，忙得焦頭爛額。（水花電影提供）

在《雙囍》中，劉冠廷與余香凝因婚禮細節起爭執，他說平常和小豆的摩擦，多半圍繞在育兒瑣事。對於衝突，劉冠廷直言：「吵架是好的，但不要急著替自己辯解。」認為唯有真正面對問題，才能避免未來付出更高的溝通成本。

過去總是全心燃燒給角色，如今兒子成了劉冠廷最強而有力的「情緒開關」，「以前下戲後，我不確定自己是誰；但現在收工回家，我就是『父親』。」孩子的存在，也讓他在《雙囍》的演出中，多了一份更真實的情感層次。《雙囍》已於全台上映中。

