〈人物專訪〉袁漠遙新春縱馬奔馳 孫麥傑安心耍帥

袁漠遙在馬背上氣定神閒，即便馬兒帥氣騰空躍起，依舊穩如泰山。 （記者潘少棠攝）

記者李紹綾／專訪

孫麥傑與「伯朗」深情對望，屬馬的他對馬兒情有獨鍾。（記者潘少棠攝）

過年不只走春拜年，還能「馬到成功」！袁漠遙、孫麥傑合體騎馬，盼2026年旗開得勝。

孫麥傑（左）第二次騎馬，身旁有專業的袁漠遙親自牽馬導引，讓他能放心地在馬背上展現帥度。（記者潘少棠攝）

袁漠遙當年因為動畫《小馬王》燃起騎馬夢，18歲就到馬場應徵「馬飼人員」，她回憶那段校工般的日子，每天要顧8匹馬，從備馬鞍、洗澡到清理馬廄一手包辦，月領基本工資也不喊苦，因為熱情無價。

袁漠遙不只會騎馬，還站在馬背上展現驚人核心與平衡。 （記者李紹綾攝）

袁漠遙當過馬飼人員 難忘兩次墜馬

袁漠遙自招曾有兩次墜馬慘痛經驗，最嚴重的一次是遇到暴雨雷鳴，「我先看到閃光，下一秒雷響得超大聲，馬嚇到往前衝」，她整個人後腦勺重擊地面，甚至倒地抽搐，「我那段記憶都沒了」即便如此，她仍愛在野外奔馳的感覺，「跟另一個生命一起去感受」，人馬合一才是騎馬最迷人的地方。

孫麥傑坦言國中第一次騎馬時其實有點恐懼，但這次有「莫大師」坐鎮，讓他安全感十足。剛好屬馬的他，與馬兒「伯朗」一拍即合，直呼有種「心有靈犀的感覺」。

兩人互約技能交換課，袁漠遙教騎馬，孫麥傑教滑雪、DJ，笑鬧之間已約好下次再戰。

孫麥傑過年約阿公吃麥當勞 滿滿儀式感

過年儀式感少不了，孫麥傑每年包紅包給爸媽、阿公阿嬤，還固定陪兩老去吃麥當勞，阿公甚至會打領帶出席，儘管只是去吃薯條，但那份「儀式感」是他最珍視的回憶，必點加大薯條成為祖孫默契。袁漠遙則笑說家裡「沒結婚都能拿紅包」，差點動念不婚保福利，笑翻全場。

聊到新年計畫，孫麥傑給2026一個字「水」，希望像水一樣流動前進，也立志考滑雪教練、練吉他、完成EP；袁漠遙則給自己「定」，要把拖延的案子一一定案，還想衝蒙古騎馬、買馬頭琴。

袁漠遙感性表示，跟動物相處能轉換能量，「跟人相處滿令人倦怠」。兩人在馬場度過了一個充滿笑聲的午後，也祝大家在2026年都能龍馬精神、馬到成功、紅包拿滿滿。

