《雙囍》口碑發酵舒華想二刷 導演領軍群星掃街發紅包

導演許承傑（後排左起）、劉冠廷、余香凝、楊貴媚、田啟文、庹宗華、9m88（前排左起）、蔡凡熙為宣傳《雙囍》北中南跑透透，向民眾發紅包拜年。（記者陳奕全攝）

〔記者鍾志均／台北報導〕億萬票房導演許承傑操刀的賀歲片《雙囍》近來掀起「過年必看清單」討論潮，預售票熱度直線飆升；其中最猛助攻來自韓國人氣女團i-dle台灣成員舒華，在社群公開力推，甜喊「已經想二刷」。

劇組趁著年節前週末，北中南跑透透發紅包拜年，所到之處幾乎被粉絲包圍。香港演員余香凝、田啟文首度在台感受春節、情人節雙重氣氛，人氣炸裂。

有趣的是，田啟文發紅包時，竟有影迷掏出當年《少林足球》簽名卡要求加簽，讓他當場笑開懷：「台灣粉絲真的太長情了！」余香凝則美到現場民眾驚呼「本人比鏡頭更誇張！」她笑說，這是第一次沒跟老公一起過情人節，而是選擇和台灣粉絲共度，「很窩心，也很特別。」

台灣代表劉冠廷誠意滿滿，感謝粉絲支持：「希望把喜氣分給大家。」金馬影后楊貴媚則展現超強親和力，老中青通通收服，她開心說：「能在年前見到北中南鄉親真的很興奮！」9m88還收到粉絲手作紅包袋，當場大讚：「台灣影迷真的很有才華！」《雙囍》17日大年初一全台上映。

