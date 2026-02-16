自由電子報
娛樂 最新消息

《人物專訪》KIRE唐伯虎上身揮毫馬上有錢 社群企劃想邀羅志祥羅時豐上車

《人物專訪》KIRE唐伯虎上身揮毫馬上有錢 社群企劃想邀羅志祥羅時豐上車KIRE期許今年事業飛騰。
（記者陳奕全攝）

記者張釔泠／專訪

新生代音樂人「KIRE」凱爾自立門戶當老闆多年，迎接馬年到來，視周星馳為偶像的他，搞笑化身「唐伯虎」，大筆一揮寫下「馬上有錢」、「HORSE花生」、「馬上有愛」等吉祥話，也畫了背上的翅膀紋身，期許今年事業飛騰。

KIRE化身「唐伯虎」寫馬年吉祥話。（記者陳奕全攝）KIRE化身「唐伯虎」寫馬年吉祥話。（記者陳奕全攝）

KIRE在舞台上以大膽著稱，擁有強烈的性感張力，但他同時也有「諧星」的一面，熱愛在社群開發新的內容，過去他曾透過IG的問答功能（Q&A），幽默解答網友的愛情疑難雜症，最近則開啟「接你的偶像下班」企劃，開車載著藝人的粉絲去接送偶像，途中接受粉絲的「拷問」。

他坦承這個企劃最難的部份是要讓藝人信任他，「要讓他們相信我剪的（影片）不是扣分，而是加分。」透露很多藝人比較害羞，本來不敢上，但其實在車裡的私密空間，加上面對的又是自己的粉絲，很容易就打開心房，他有好幾次都不得不關掉機器中斷錄影，「播出去會完蛋。」

目前他已經拍了25集，而他最想邀而還沒邀到的人是「小豬」羅志祥，「他是小時候很愛看的一個偶像，本身也經歷很多事，但他都正面去面對 ，沒有迴避。」此外也想邀羅時豐，「我就覺得他是在這行做很久的大哥，還願意陪年輕人去嘗試， 做許多跳出安全範圍的事情。」本身也是羅時豐YouTube頻道的頭號粉絲。

