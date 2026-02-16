《人物專訪》辛曉琪除夕圍爐想念爸媽 包紅包厚到裝不下改開支票

辛曉琪以「龍馬精神展宏圖」吉祥話向本報讀者獻上馬年祝福。（記者王文麟攝）

記者陳慧玲／專訪

辛曉琪忙碌一整年，終於可以在農曆春節好好休息，和家人團聚過年，特別以「龍馬精神展宏圖」、「馬到成功創輝煌」等吉祥話向《自由時報》讀者獻上馬年祝福。

辛曉琪3月將在台北流行音樂中心舉辦演唱會。（記者王文麟攝）

今天是除夕，辛曉琪談到每年必吃的年菜就是酸白菜搭配牛肉或是羊肉，她也分享：「以前爸媽在，農曆年會特別期待，家人從各角落回來團聚，除夕年夜飯我們家會有20人左右大團圓，以前還會放鞭炮，充滿年味。」雖然現在爸媽不在了，但她說：「凝聚力還是有的，過年我們會回到哥哥家裡團聚。」她喜歡吃甜的年糕，「最愛裹麵粉煎的，很有年味。」

請繼續往下閱讀...

辛曉琪笑說：「每年過年包紅包就會大失血，以前給爸媽的特大包，後來紅包袋根本裝不下了，我就開支票放進去，先跟他們說：『不好意思，要讓你們跑一趟銀行了。』包給不同親友會有不同厚度。」

從今晚年夜飯開始，很多人過年期間都會大吃大喝，但辛曉琪很自制，「過年要節制一點，每天吃好料，過年後一定會走樣，我過完年有工作，必須知道自己吃多少熱量，計算卡路里。」除了多走路，她也會原地超慢跑，「我不喜歡打牌，但過年時家人打牌，我會在旁邊看，一邊原地跑步，這樣可以聚在一起又能運動。」3月28日辛曉琪將在台北流行音樂中心舉辦「好好愛 此刻」演唱會，購票可洽寬宏售票系統。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法