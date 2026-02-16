《除夕節目大火拚》胡瓜回歸民視撒紅包 林志穎紅白飆夯曲

胡瓜（中）主持「明星運動會」陪觀眾過好年。（民視提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕今晚除夕夜，各台天王天后與國際卡司全面開火。胡瓜重返民視主戰場，同時祭出AI讓豬哥亮「復活」成最大情懷殺。台視《紅白》由林志穎16年回歸領軍，對決文總《WE ARE》海外陣容來勢洶洶。中視與華視穩守本土綜藝陣線，馬年圍爐收視戰火全面引爆。

《民視第一發發發》由陳美鳳（左）領軍，與畢書盡合體嗨唱熱跳。（民視提供）

《民視第一發發發》延續百人開場氣勢，由陳美鳳領軍，與畢書盡合體熱跳《APT.》、《愛情限時批》。最大話題莫過於AI變臉技術讓豬哥亮驚喜復活。胡瓜回歸主持「明星運動會」，霸氣狂撒10萬「鉑金包」紅包炒熱現場；白冰冰組「TW ICE」挑戰周子瑜神曲，韓籍啦啦隊女神安芝儇、南珉貞等7人也合組「天花板限定團」。

林志穎（中）暌違16年重返台視《紅白》，狂掀回憶殺。（台視提供）

台視《紅白》上演「神仙打架」。林志穎暌違16年回歸，攜蘇慧倫、比莉掀回憶殺；日本男團King&Prince獻海外首秀，&TEAM台灣成員王奕翔率團返鄉開唱。文總《WE ARE》跨界陣容吸睛，徐懷鈺合體京都橘高校吹奏樂部演出《怪獸》，日本傳奇樂團FLOW與冰球樂團跨國合唱《火影忍者》神曲，阿跨面攜手黃妃、方季惟與陳明真跨世代合體。李千娜則因失言風波，兩節目片段緊急調整止血。

台視《紅白》集結黃妃（左起）、蕭煌奇、主持人Lulu、龍千玉與許富凱（後排）等大咖較勁。

（台視提供）

中視《綜藝一級棒》走本土唱將路線，由康康領軍主持群與5大評審坐鎮，主打台語歌王歌后硬實力對決與反差笑果。杜忻恬火辣熱舞，對決「男版蔡依林」陳孟賢舞王舞后爭霸，最終合體《Mr.Q》唱跳全開。

中視《馬力全開紅白歌合戰》由康康（後排右六）領軍《綜藝一級棒》主持群及眾歌手，展開大對決。（中視提供）

華視則由徐乃麟、曾國城率《天才衝衝衝》班底穩守闔家歡樂市場，「桃園三結義」古裝短劇翻玩三國哏，鎖定全齡守歲族群。

曾國城（左二）和徐乃麟在《天才衝衝衝》鬥智比反應。（華視提供）

