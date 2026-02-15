《人物專訪》「三金歌王」文章圍爐趕場 樂當空中飛人 未婚開心收紅包 唱《歸來的雲》潰堤

文章過年行程滿檔，要跟摯愛的親友團聚。（翰森娛樂提供）

記者陽昕翰／專訪

「三金歌王」文章農曆新年成了空中飛人，提到摯愛的父母離世後，家人分居各地，他先在新加坡陪伴哥哥與妹妹聚餐，除夕再趕赴香港跟姊姊圍爐，最後才回到台灣。

保留房間原樣憶亡母 唱《故鄉的雲》格外感慨

多年來文章旅居多座城市，每當唱起招牌歌《故鄉的雲》總格外有感，忍不住感嘆：「以前有老人家在的地方才叫做家。」他的母親已離世13年，至今仍不敢收拾媽媽的房間，希望留住最後的回憶。

年前忙著大掃除，文章很喜歡在香港過農曆年，覺得年味特別濃厚。66歲的他不好意思笑說：「比較特別的是，只要是未婚都可以收紅包，我收到的也很多，感覺特別吉利。」還有家中晚輩需向長輩下跪奉茶，大年初一還得吃素，「這些都是我爸爸媽媽在世時留下的傳統習慣。」

文章坦言每逢佳節倍思親，在年前創作了新歌《歸來的雲》，親自用手機錄下旋律，唱出對父母的思念。他透露寫歌時就淚流不止，如今愈來愈感性，也懂得適時宣洩情緒。去年進錄音室重新翻唱好友鄭怡的招牌歌曲《天堂》，想到創作這首歌的好友鄭華娟離世，數度淚崩中斷錄音。

文章感性表示：「想到以前的同事，那麼年輕就走了，在錄音室真的錄不下去。」當時他奪門而出，把製作人梁凡嚇了一跳，他解釋：「我直接衝去喝杯咖啡，就是為了平復一下心情，我覺得唱這首歌真的好不容易。」

三金歌王文章以新歌《歸來的雲》唱出對父母的思念。（翰森娛樂提供）

全心備戰4月巡演 新年新願馬力全開

談到馬年的新願望，文章透露年後將找時間回台灣宣傳翻唱專輯《音樂文章3》，最重要的把身體狀況調整好，4月要舉辦全新巡演，也希望能回到台北開唱。25日他將到小巨蛋朝聖「二姐」江蕙巡演的台北最終場，多年前他曾翻唱二姐的夯曲《酒後的心聲》，期待未來有機會挑戰天后更多經典的台語歌。

