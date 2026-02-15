賀！《陽光女子〉登頂 台灣影史票房冠軍 打破《海角七號》稱霸18年紀錄

台片《陽光女子合唱團》正式登上台灣影史台片暨華語片票房冠軍。（壹壹喜喜提供）

〔記者許世穎／台北報導〕台片《陽光女子合唱團》創造票房奇蹟！自1月12日逆襲拿下全台票房冠軍後，截至昨天一連34天奪冠，更將稱霸影史紀錄近18年的《海角七號》請下冠軍寶座，票房正式超越該片創下的5億3435萬元，登上台灣影史台片暨華語片票房冠軍。

翁倩玉、小薰合體談母愛 陳意涵迎冠平常心

《陽光女子合唱團》也於12日晚間舉辦星光燦爛場，片中飾演「玉英」的兩代女星翁倩玉、「小薰」黃瀞怡首次在觀眾面前合體，親自感謝觀眾們一路以來的支持，更準備了春聯、糖果等小小心意送給大家，讓期待已久的粉絲超級開心。

翁倩玉感性表示：「要記得母親的愛是無限的，但母親的時間是有限的。所以記得，有機會一定要跟媽媽說聲：『謝謝！』，或是有時間，帶媽媽來看《陽光女子合唱團》。」小薰也接著說，過年回家看親朋好友，不要吝嗇說愛，「多擁抱他們、多陪伴他們，這是愛最簡單，也是最直接、真誠的方式！」兩人也祝福大家「新年快樂！」

女主角陳意涵當晚驚喜現身第二場映後，接受本報訪問時透露，自己當年也進戲院看了兩次《海角七號》，「很感動，好像有一股力量叫大家去戲院看，我覺得我們這部片也是，身邊很多朋友也都看了很多次」。至於登上影史冠軍，她表示雖然開心，但感覺需要時間久了才能真的體會，所以平常心看待。

台片賀歲強檔接棒 柯震東、王淨情人節好忙

此外，賀歲檔台片《功夫》男女主角柯震東、王淨昨趁著西洋情人節現身影城擔任一日店長，被問到《陽光女子合唱團》成為影史冠軍，柯震東直言不會有壓力，「台灣電影成績越來越好是好事，紀錄本來就是用來打破的。當年《海角七號》創紀錄時，我們拍《那些年》也是以此為目標，良性競爭才能做出更好的作品給觀眾。」

《陽光女子合唱團》、《功夫》皆於賀歲檔持續在台上映中。

