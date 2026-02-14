自由電子報
娛樂 最新消息

葉啟田離婚30年認愛圈外女友 計畫明年開唱

葉啟田離婚30年認愛圈外女友 計畫明年開唱「寶島歌王」葉啟田大方認愛圈外女友。
（高流提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕「寶島歌王」葉啟田復出開唱，離婚30年的他受訪認愛身旁早有「紅粉知己」，已經穩定交往多年，「以前可能為了孩子感受考慮不戀愛，還曾告訴女兒『爸爸不會再娶第二個媽媽』，現在覺得很多主張（想法）都錯誤的。」打趣20多年前就後悔了。

農曆新年到來，葉啟田除夕夜都會到友人家圍爐，他笑說不覺得孤單，感慨到了這把年紀，能和朋友相聚就很開心。5月葉啟田將在高流參加「真愛秀．藍寶石大歌廳」演唱會，預告之後還有舉辦個人演唱會的規劃，「現在都還在籌備中，應該是明年開唱。」

77歲的葉啟田自認身體還算硬朗，強調「喉嚨沒問題」，嗓音依然中氣十足，他自曝現在非常重視睡眠品質，認為只要睡飽、精神好，再搭配運動，嗓子就能夠維持在絕佳狀態。至於是否還有性生活，葉啟田大方笑回：「性慾還是沒問題，但現在心思不放在那裡，有或沒有都習慣了。」

葉啟田受邀在高流開唱，「真愛秀．藍寶石大歌廳」演唱會5月9、10日在高流登場，此次演唱會由黃西田攜手苗可麗、侯怡君主持，卡司還包括曹雅雯、張秀卿、施文彬、王瑞霞、吳淑敏、王彩樺、邵大倫、施文彬、陳孟賢、「鳥來嬤」吳敏、黃露瑤等，購票可洽ibon售票。

