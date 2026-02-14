自由電子報
娛樂 最新消息

周董笑虧方文山變快了 4月新巡演主視覺掀熱議

周杰倫將展開巡演，也會以自己的歌曲和不同城市特色相結合命名。（杰威爾提供）周杰倫將展開巡演，也會以自己的歌曲和不同城市特色相結合命名。（杰威爾提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕「周董」周杰倫最近又分享很多好消息，帶給粉絲好心情，除了爆料創作最佳拍檔方文山寫歌速度加快，有助他的新專輯推出，另外歌迷期待的全新演唱會也確定將從4月初起跑，今天是西洋情人節，周董拍的手遊廣告也分享了告白的秘訣。

周杰倫新的巡演海報主視覺曝光，引起粉絲熱烈討論。（杰威爾提供）周杰倫新的巡演海報主視覺曝光，引起粉絲熱烈討論。（杰威爾提供）

最近周董透露新專輯只剩3首歌就大功告成，透露在等方文山的歌詞，結果方文山回應：「好的，這幾天的進度以光速計算。」周董揶揄：「他已經不是我認識的那個方文山了，大家知道為什麼嗎？因為他變快了。」

周杰倫（左）爆料方文山寫詞速度變快了。（方道文山流提供）周杰倫（左）爆料方文山寫詞速度變快了。（方道文山流提供）

除了新專輯即將誕生，周董新巡演「嘉年華Ⅱ周杰倫2026世界巡迴演唱會」也將在4月3日登場，這次會以「一城一主題」為每站演唱會訂出專屬名稱，像是首站杭州就以「煙花杭州」為名，結合周董的歌曲《煙花易冷》，呼應城市特色，雖然這是全新巡演，並非上一套「嘉年華」的2.0升級版，但仍保留「嘉年華」3個字，主要是周董自2000年出道以來，持續帶來美好的音樂年代，欣賞他的演唱會永遠都像參與熱鬧的嘉年華，而周董巡演海報主視覺也引起歌迷討論，彷彿將東方文化和未來科技結合，不少粉絲都覺得有周董熱愛的英雄人物特質。

台灣歌迷期待周董新的演唱會，也好奇屆時會以他哪首歌曲和台灣的城市特色結合為演唱會命名？對於周董何時會唱回台灣，杰威爾表示巡演城市會在確定後陸續公布。

今天是情人節，剛好周董和人氣歌手王俊凱合拍的《告白氣球》手遊新廣告也曝光，應景提到告白話題，周董鼓勵大家勇往直前，告白需要勇氣，也要一點技巧。周董也強調，不留遺憾的告白已經成功了，表達心意最重要，他也建議要找讓人心動的地方告白，「不被打擾，最好是有共同回憶的地方。」

點圖放大
點圖放大

