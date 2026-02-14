迦勒獻聲山羊巔峰 嗨當柯瑞隊友 蓋柏莉喊話台灣觀眾做大夢想

迦勒麥羅林（左）對於自己配音的角色和傳奇球星史蒂芬柯瑞獻聲的藍尼是隊友興奮不已。（路透）

記者許世穎／台北－洛杉磯連線專訪

迦勒麥羅林（左）和蓋柏莉尤恩為《山羊巔峰》接受本報專訪。（索尼影業提供）

由《Kpop 獵魔女團》原班團隊打造、NBA傳奇球星史蒂芬柯瑞跨界擔任監製並獻聲的動畫電影《山羊巔峰》，集結《怪奇物語》「路卡斯」迦勒麥羅林，以及NBA球星「閃電俠」魏德的妻子蓋柏莉尤恩獻聲演出，兩人接受本報專訪時透露配音過程沒真的碰到柯瑞，但對於這次合作都相當興奮，迦勒更因為兩人角色成為隊友直呼「超棒」。

為山羊配音的迦勒麥羅林出席《山羊巔峰》洛杉磯首映，和真的山羊相見歡。（路透）

原文片名「GOAT」象徵「史上最偉大」，柯瑞正是當代球員「GOAT」的象徵，迦勒笑說，知道柯瑞也參與其中就覺得很酷，再看到電影中自己配音的威爾與柯瑞獻聲的藍尼互動，更忍不住驚呼：「哇，我真的和史蒂芬柯瑞同場作戰過！」

蓋柏莉則分享和柯瑞相識多年，看著他從剛幾乎不被注意的年輕球員，一路走到今日的地位，也見證他與太太始終忠於自我與價值觀，「他現在已經是大神了，無論在場內還是場外，他都把「不可能」化為可能，這次跨界電影同樣令人驚豔」。

由於蓋柏莉聲演的潔特在片中是威爾的兒時偶像，被問到現實中曾嚮往的目標，她毫不猶豫點名珍娜傑克森，直言不論哪個時期，都是自己人生的「北極星」。迦勒則坦言，年少時確實會想成為柯瑞，和朋友打球時不斷練投，只希望能像偶像一樣百發百中。

電影於農曆新年期間在台上映，蓋柏莉對台灣觀眾熱情喊話：「哈囉，台灣！當你敢把夢做大，祝福也會加倍湧現！」迦勒除了祝福新年快樂，也希望觀眾能從電影中有所收穫。《山羊巔峰》已在台上映。

