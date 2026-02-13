自由電子報
娛樂 最新消息

劉冠廷雙囍賀歲 嗨喊破億票房公約

《雙囍》監製張林翰（左起）、苗華川、蔡凡熙、9m88、田啟文、余香凝、劉冠廷、楊貴媚、庹宗華、陳淑芳、導演許承傑一起出席首映會，大陣仗比出愛心。（記者胡舜翔攝）《雙囍》監製張林翰（左起）、苗華川、蔡凡熙、9m88、田啟文、余香凝、劉冠廷、楊貴媚、庹宗華、陳淑芳、導演許承傑一起出席首映會，大陣仗比出愛心。（記者胡舜翔攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕賀歲片《雙囍》昨在台首映，乘著最近國片起飛的氣勢，現場喊出票房破億請大家吃片中別具意義的料理「墨魚麵」，破5億則重現劉冠廷、余香凝的婚禮，邀請觀眾來喝喜酒，盼能延續國片票房佳績。

《雙囍》眾演員出席首映，劉冠廷首度扛起賀歲片主演，十分緊張，推薦大家在初一拜拜之後，全家一起到電影院支持。老婆孫可芳已經看過電影，對他的表現讚譽有加，今年也會包壓歲錢給兒子小太陽，幫他存到戶頭裡面，希望長大後能有很好的運用。

飾演新娘的港星余香凝人生第一次演台灣電影就是賀歲片，除了對票房壓力大，她透露當初在片中配戴的珠寶竟高達千萬，讓她整個肌肉繃緊不敢懈怠，戲裡戲外都有一個保全在照顧珠寶。而她的丈夫、公婆到時候也會在香港支持電影。

以《少林足球》三師兄一角受到歡迎的田啟文，這次飾演余香凝的父親，笑說「香港隊」這次只有兩個人，以學習的心態與台灣高手演員們過招。他笑虧劉冠廷，一開始以為他沒什麼過人之處，合作之後大改觀，大讚他實至名歸。

此行他與老婆預計待在大年初二，打算到戲院去觀察觀眾的真實反應，笑說如果觀眾在戲院罵他演得太過火，他會當場哭出來。至於是否會找周星馳來看電影，田啟文認為這是個好提議。

