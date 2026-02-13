自由電子報
娛樂 最新消息

翁倩玉期待拚金馬 陽光女子爆紅奶奶祈禱票房7億拿7萬紅包

翁倩玉因演出《陽光女子合唱團》成為全台最紅奶奶，昨神采奕奕暢聊這陣子的好心情。（記者潘少棠攝）翁倩玉因演出《陽光女子合唱團》成為全台最紅奶奶，昨神采奕奕暢聊這陣子的好心情。（記者潘少棠攝）

〔記者鍾志均／台北報導〕台片《陽光女子合唱團》全台熱映，票房猛破5億不退燒！飾演「玉英奶奶」的國寶級演員翁倩玉榮升「全台最紅奶奶」；她近日從日本飛台灣宣傳、出席映後，昨一開口就說「沒想到會做這麼大（指票房暴衝）。」點燃現場氣氛。

前陣子翁倩玉傳出身體微恙，昨神采奕奕受訪笑稱「現在全身高興的氣都在跑。」尤其導演林孝謙、編劇呂安弦定時向她報告最新票房，讓她開玩笑說「數不出來有幾個零，（票房）一億時我已昏倒一次了。」

編劇呂安弦（左）和導演林孝謙（右）定時會向在日本的翁倩玉報告票房。（記者潘少棠攝）編劇呂安弦（左）和導演林孝謙（右）定時會向在日本的翁倩玉報告票房。（記者潘少棠攝）

電影破億當天，她傳了「跳舞小熊」貼圖給導演林孝謙，直到衝上4億時，更送出四隻小熊貼圖，還自爆票房慢慢爬時每天祈禱、唱歌替電影加油，旁人看她就像等待成績放榜的新人。

時隔48年回歸台片演出，翁倩玉謙稱「有段時間沒在台灣拍戲，以為大家都忘記我是演員了。」形容這次得到機會都跳起來。談到片中情感，她說每段讓人觸動的戲都和媽媽有關，鼓勵大家有時間就多孝順一點。

曾以《真假千金》奪下金馬影后的翁倩玉，被問是否想再入圍金馬獎，她秒回：「你說呢？」眼神閃爍期待，聽到今年是馬年，若順利「騎馬」可是喜上加喜，又讓她笑開懷，忍不住劇透8月會有個人演唱會，令眾人期待不已。

導演林孝謙爆料，一開始上映時場次只有5張票，是翁倩玉鼓勵大家「別怕，往前走」。至於票房飆升，問到過年是否會包紅包給奶奶？林孝謙先是臉色一變，接著連說3次「好好好」，承諾破1億就給1萬元最少包5萬，最後笑稱有機會破7億就包7萬，全場爆出歡呼聲。

點圖放大body

