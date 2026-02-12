寇世勳再發聲切割世紀血案 要求電影停製停宣

《世紀血案》爭議不斷，寇世勳（上圖）再度發聲，要求禁用肖像，賈永婕造訪義光教會，分享震撼心情。（資料照，記者潘少棠攝）

〔記者許世穎、林欣穎／台北報導〕電影《世紀血案》因改編自「林宅血案」，卻未經當事人及家屬同意即進行拍攝，爭議持續延燒。繼前晚黃河、李千娜、楊小黎等多名演員與工作人員發出聯合聲明，宣布與製作方切割並啟動法律行動後，資深演員寇世勳昨也發表聲明，要求製作方立即停止所有製作與宣傳。

寇世勳在聲明中指出，當初簽約時，合約已明載「甲方（製作方）保證已取得拍攝本片之合法授權」，自己一向重視合約精神，是在製作方書面保證與專業信任的前提下參與演出。他強調，若未具備合法授權，「本人絕無參與本片演出之可能」。

寇世勳也提到，自己日前已公開致歉，並懇請製作方停止後續製作與傳播，如今再度嚴正表態，要求製作方立即停止本片任何製作、宣傳及所有形式的曝光，並停止以任何方式使用其肖像、姓名、聲音、表演及相關著作，否則將依法採取法律行動。

《世紀血案》接連遭主演群、工作人員及資深演員公開切割，相關爭議持續擴大。製片郭木盛前天也表示電影已確定「無限期延期」，後續發展備受外界關注。

賈永婕造訪義光教會 獲讚轉型正義油罐車

電影的爭議也讓46年前的林宅血案再度受到外界關注，101董事長賈永婕昨更親自造訪原為林義雄宅邸的義光教會，震撼表示難以想像，這裡曾發生過這麼殘酷無情的事件，「我突然明白-愛不是否認傷痛，而是記得、承接，然後繼續往前。」超強的行動力也讓網友大讚她根本是「轉型正義油罐車」。

