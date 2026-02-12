自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

寇世勳再發聲切割世紀血案 要求電影停製停宣

《世紀血案》爭議不斷，寇世勳（上圖）再度發聲，要求禁用肖像，賈永婕造訪義光教會，分享震撼心情。（資料照，記者潘少棠攝）《世紀血案》爭議不斷，寇世勳（上圖）再度發聲，要求禁用肖像，賈永婕造訪義光教會，分享震撼心情。（資料照，記者潘少棠攝）

〔記者許世穎、林欣穎／台北報導〕電影《世紀血案》因改編自「林宅血案」，卻未經當事人及家屬同意即進行拍攝，爭議持續延燒。繼前晚黃河、李千娜、楊小黎等多名演員與工作人員發出聯合聲明，宣布與製作方切割並啟動法律行動後，資深演員寇世勳昨也發表聲明，要求製作方立即停止所有製作與宣傳。

寇世勳在聲明中指出，當初簽約時，合約已明載「甲方（製作方）保證已取得拍攝本片之合法授權」，自己一向重視合約精神，是在製作方書面保證與專業信任的前提下參與演出。他強調，若未具備合法授權，「本人絕無參與本片演出之可能」。

寇世勳也提到，自己日前已公開致歉，並懇請製作方停止後續製作與傳播，如今再度嚴正表態，要求製作方立即停止本片任何製作、宣傳及所有形式的曝光，並停止以任何方式使用其肖像、姓名、聲音、表演及相關著作，否則將依法採取法律行動。

《世紀血案》接連遭主演群、工作人員及資深演員公開切割，相關爭議持續擴大。製片郭木盛前天也表示電影已確定「無限期延期」，後續發展備受外界關注。

賈永婕造訪義光教會 獲讚轉型正義油罐車

電影的爭議也讓46年前的林宅血案再度受到外界關注，101董事長賈永婕昨更親自造訪原為林義雄宅邸的義光教會，震撼表示難以想像，這裡曾發生過這麼殘酷無情的事件，「我突然明白-愛不是否認傷痛，而是記得、承接，然後繼續往前。」超強的行動力也讓網友大讚她根本是「轉型正義油罐車」。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中