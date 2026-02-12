型男主廚上菜20年大玩創意 曾國城挑戰香菜熱潮

《型男大主廚》邁入20年，曾國城（左）、卓文萱攜手獻上吉祥好味。（記者胡舜翔攝）

曾國城（中）端出家傳「皮蛋疙瘩海鮮滑蛋羹」，象徵一馬當先。（記者胡舜翔攝）

記者傅茗渝／專訪

卓文萱（中）端出「龍馬精神好運吃飽煲」，讓母親安心退位督軍。（記者胡舜翔攝）

2026丙午馬年已昂首而至，在象徵「馬到成功」與「龍馬精神」的吉祥年份，陪伴無數觀眾走過二十個寒暑的《型男大主廚》，由當家主持曾國城、卓文萱領銜，兩人親自掌勺，傳遞母愛的情感印記與學藝二十載的精華；Max、邱寶郎Jerry及米澤四位頂尖主廚，將「財氣、事業、團圓、富貴」四大開運指標完美入菜。

Max（左）與邱寶郎聯手「花開富貴金元寶」，為馬年收攏滿滿福氣。（記者胡舜翔攝）

曾國城出絕活 麵疙瘩承載母愛

Jerry（左）、米澤打造「財氣沖天神馬當鮮」，寓意什麼都領先。（記者胡舜翔攝）

曾國城這次「玩真的」，帶來醞釀二十年的絕活「一馬當先皮蛋疙瘩海鮮滑蛋羹」。他感性表示，這道麵疙瘩承載了對母親的思念，他大膽挑戰近年的「香菜熱潮」，將香菜汁揉入粉漿，打造出如同翡翠般的麵皮，並以雞湯、蜆精取代清水，鮮味濃郁到直衝天靈蓋。他笑說這道菜象徵「翡翠耀新春」，就是要大家在新的一年，無論事業還是財運都能領跑全場，一馬當先！

請繼續往下閱讀...

卓文萱則準備暖心滿點的「龍馬精神好運吃飽煲」。她笑說往年家裡年菜都是媽媽一肩挑，今年她主動請纓分擔，讓媽媽「退位」在旁督軍。這道菜主打高蛋白、海味噴發，取名「吃飽煲」就是要饕客「吃飽飽好過年」。

神馬當鮮雙拼盛宴 果雕奔騰

主廚團隊則在馬年意象上大玩創意。Jerry與米澤聯手打造「財氣沖天神馬當鮮」雙拼盛宴，巧妙運用馬年諧音，「神馬」意指「什麼都領先」，選材更是講究，特選馬蹄（荸薺）與馬糞海膽入菜。其中「炸金錢貝」溯源中國古代貝幣歷史，將干貝炸至金黃以象徵財富匯聚；「石頭酒蒸蝦」則輔以栩栩如生的馬匹果雕，營造金馬奔騰的視覺動態。

花開富貴金元寶 展現極致刀工

Max與邱寶郎合作的「花開富貴金元寶」，則展現了極致的刀工與火候。靈魂在於「三代同堂海鮮餡」，將生鮮干貝與曬乾增鮮的珠貝丁交織，每一顆金黃飽滿的海鮮餃堆疊成元寶山，覆蓋上象徵「一網打盡」的精緻蛋網，將新年好運悉數收入袋中。主廚在干貝表面切出細緻菊花刀紋，在淋油的精準控溫下讓干貝如繁花綻放，完美扣合花開富貴之題。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法