娛樂 最新消息

〈人物專訪〉草爺推坑柯大堡玩四驅車 擲筊問神春節辦尬車大賽

草爺（右）與柯大堡都愛上四驅車，春節假期要在桃園護國宮舉辦比賽。（記者王文麟攝）草爺（右）與柯大堡都愛上四驅車，春節假期要在桃園護國宮舉辦比賽。（記者王文麟攝）

記者陽昕翰／專訪

網紅草爺推坑好友柯大堡嗨玩四驅車，哥倆好如今相約外出不再喝酒應酬，反而是一起「尬車」比賽，生活變得更規律健康。草爺這半年來幾乎廢寢忘食投入改車，加上規律運動，已瘦了20多公斤，受訪忍不住笑說：「每次組車就要花6個多小時，我怕之後要配老花眼鏡了。」柯大堡則是因為四驅車有更多親子時光。

〈人物專訪〉草爺推坑柯大堡玩四驅車 擲筊問神春節辦尬車大賽草爺（左）和柯大堡常常以車會友。
（記者王文麟攝）

草爺國小時就愛玩四驅車，去年因為拍片又重拾這項興趣，他總共買了數百台，還到處送給親朋好友。他坦言，引擎與配件的花費最驚人，他為了參加比賽，時常全台灣跑透透，透露光是買四驅車及改裝、購買零件的費用，就花了台幣100多萬元。

草爺表示：「我應該是全台灣第一位，為了四驅車而換車的人。」他笑稱玩四驅車真的非常紓壓，凡事追求極致的他，每台車都客製化，挑選最頂級的底盤與專屬套件。

柯大堡在草爺推薦下也加入四驅車行列，還能和寶貝女兒嘎逼一起玩，增添不少親子時光，他更邀草爺相挺，共同發起第一屆「神行盃國際四驅車大賽」，將於大年初四（2月20日）、初五（2月21日）在桃園護國宮登場。

柯大堡透露，發想初期非常有趣，有次在廣澤宮和賴銘偉聊到此事，半開玩笑說：「不然辦在廟裡好了啦！」隨後現場擲筊詢問太子爺可行性，結果「啪、啪、啪」連續得到三個聖杯。

由於桃園護國宮過年期間都會舉辦「太子遊樂園」活動，廟方對這樣的歡樂氛圍也很有興趣，因而促成四驅車比賽的舉辦契機。第一屆「神行盃國際四驅車大賽」最終落腳春節期間的桃園護國宮。柯大堡笑說：「果然是台灣最會玩的太子爺啊！」

柯大堡親自創作主題曲《瘋狂四驅》，他談到：「這首歌不是在寫輸贏，而是在寫那種不斷調整、反覆嘗試、持續往前的狀態，跟改車、比賽其實一樣。」草爺也很喜愛這首熱血歌曲，他倆近來都在籌備新專輯，放話都要在暑假發片，直接從賽道戰到歌壇。

點圖放大header
點圖放大body

