瑪格羅比狂戀雅各 咆哮山莊掀銀幕情慾風暴

電影《“咆哮山莊”》重新詮釋文學經典，導演艾莫芮德芬諾打造一場既性感又感性的愛情狂潮。瑪格羅比在片中飾演凱西，同時擔任製片，形容這次的體驗彷彿「一場情緒上的雲霄飛車」，讓觀眾感受角色的每一次心跳、每一次痛苦與渴望，彷彿把原著的情感直接投射到大銀幕上。

瑪格形容，讀劇本時就已經無法自拔，不停想著如何飾演凱西，同時被雅各艾洛迪飾演的希斯克里夫吸引得目不轉睛。拍攝後甚至坦言：「我現在無法想像誰能比雅各更完美地詮釋希斯克里夫，他和這個角色就是天生一對！」她大讚雅各就是希斯克里夫，就連導演芬諾在創作劇本時就以他為原型，因為他酷似她青少女時期讀書時封面上的插畫。

除了片中的情感張力，瑪格也分享拍攝幕後的小趣事，雅各在片場的每一個眼神、每一句沉默，都帶著希斯克里夫的氣息，拍攝過程也非常愉快，「拍攝現場就像天堂，戲裡戲外都充滿能量和笑聲。」而作為製片，她同時觀察劇本的結構與情緒安排，對芬諾將角色年齡微調、讓故事更具責任感與現代性讚嘆不已。

視覺上，電影同樣令人驚艷，無論攝影、服裝、布景每一個細節都精雕細琢，賦予角色情緒的展現。瑪格說：「這不只是漂亮的畫面，而是讓你感受到凱西與希斯克里夫的情感。」大銀幕上的每一幕都像是在觀眾眼前燃燒，令人難以移開視線。

因此，《“咆哮山莊”》不僅是一場愛情悲劇，也是一場銀幕娛樂盛宴。觀眾將被主角的狂烈愛情、配角的幽默與情感衝突、以及震撼視覺所吸引。瑪格笑說：「大家會被故事完全捲入，有時甚至希望電影就此結束，但又忍不住想看到下一刻的情緒爆發。」更說這就是導演芬諾的魅力，讓經典在現代依然燃燒，既震撼又過癮。《“咆哮山莊”》將於明天在台上映。

