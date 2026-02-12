自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

瑪格羅比狂戀雅各 咆哮山莊掀銀幕情慾風暴

瑪格羅比主演並擔任《“咆哮山莊”》製片，出席首映會更是亮麗焦點。（華納兄弟提供）瑪格羅比主演並擔任《“咆哮山莊”》製片，出席首映會更是亮麗焦點。（華納兄弟提供）

記者許世穎／專訪

電影《“咆哮山莊”》重新詮釋文學經典，導演艾莫芮德芬諾打造一場既性感又感性的愛情狂潮。瑪格羅比在片中飾演凱西，同時擔任製片，形容這次的體驗彷彿「一場情緒上的雲霄飛車」，讓觀眾感受角色的每一次心跳、每一次痛苦與渴望，彷彿把原著的情感直接投射到大銀幕上。

瑪格羅比狂戀雅各 咆哮山莊掀銀幕情慾風暴瑪格羅比（右）和雅各艾洛迪在《“咆哮山莊”》上演悲戀，有不少激情演出。
（華納兄弟提供）

瑪格形容，讀劇本時就已經無法自拔，不停想著如何飾演凱西，同時被雅各艾洛迪飾演的希斯克里夫吸引得目不轉睛。拍攝後甚至坦言：「我現在無法想像誰能比雅各更完美地詮釋希斯克里夫，他和這個角色就是天生一對！」她大讚雅各就是希斯克里夫，就連導演芬諾在創作劇本時就以他為原型，因為他酷似她青少女時期讀書時封面上的插畫。

除了片中的情感張力，瑪格也分享拍攝幕後的小趣事，雅各在片場的每一個眼神、每一句沉默，都帶著希斯克里夫的氣息，拍攝過程也非常愉快，「拍攝現場就像天堂，戲裡戲外都充滿能量和笑聲。」而作為製片，她同時觀察劇本的結構與情緒安排，對芬諾將角色年齡微調、讓故事更具責任感與現代性讚嘆不已。

視覺上，電影同樣令人驚艷，無論攝影、服裝、布景每一個細節都精雕細琢，賦予角色情緒的展現。瑪格說：「這不只是漂亮的畫面，而是讓你感受到凱西與希斯克里夫的情感。」大銀幕上的每一幕都像是在觀眾眼前燃燒，令人難以移開視線。

因此，《“咆哮山莊”》不僅是一場愛情悲劇，也是一場銀幕娛樂盛宴。觀眾將被主角的狂烈愛情、配角的幽默與情感衝突、以及震撼視覺所吸引。瑪格笑說：「大家會被故事完全捲入，有時甚至希望電影就此結束，但又忍不住想看到下一刻的情緒爆發。」更說這就是導演芬諾的魅力，讓經典在現代依然燃燒，既震撼又過癮。《“咆哮山莊”》將於明天在台上映。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中