柯瑞獻聲《山羊巔峰》 回憶初入NBA菜鳥心境

NBA球星史蒂芬柯瑞擔任動畫電影《山羊巔峰》監製。（索尼影業提供）

〔記者許世穎／台北－洛杉磯連線報導〕NBA傳奇球星史蒂芬柯瑞首度跨界登上大銀幕，擔任動畫電影《山羊巔峰》監製，並為片中長頸鹿獻聲。他日前出席國際線上記者會時坦言，電影中山羊主角的成長歷程，讓他看見自己一路從「不被看好」走向巔峰的真實人生，也勾起初入NBA時的深刻記憶。

NBA球星史蒂芬柯瑞為片中長頸鹿獻聲。（索尼影業提供）

柯瑞表示，這部作品不只是一部運動動畫，而是一個關於做大夢與相信自己的故事。「我在主角威爾身上，看見了自己的人生片段，特別是那種被質疑、被低估，卻仍選擇堅持的過程。」直言這正是自己一路走來最熟悉的心境。

即便出身籃球家庭，柯瑞坦承自己的職涯並非典型的明星之路，「我一直被告知不夠高、不夠快，是個晚熟型球員，很多東西都得靠自己爭取。」這樣的「弱勢者心態」，也成為他與主角產生強烈連結的關鍵。

談到配音體驗，柯瑞笑說既新鮮又投入，必須全心投入角色情緒。導演也大讚他態度專業，形容柯瑞錄音時的專注程度，就像在球場上打滿整場比賽。柯瑞也說看電影時回想起菜鳥時期的自己，「你一邊小心翼翼，一邊又必須告訴自己『我屬於這裡』。」這份矛盾與成長，正是他認為電影最打動人心的地方。《山羊巔峰》13日在台上映。

