自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

柯瑞獻聲《山羊巔峰》 回憶初入NBA菜鳥心境

NBA球星史蒂芬柯瑞擔任動畫電影《山羊巔峰》監製。（索尼影業提供）NBA球星史蒂芬柯瑞擔任動畫電影《山羊巔峰》監製。（索尼影業提供）

〔記者許世穎／台北－洛杉磯連線報導〕NBA傳奇球星史蒂芬柯瑞首度跨界登上大銀幕，擔任動畫電影《山羊巔峰》監製，並為片中長頸鹿獻聲。他日前出席國際線上記者會時坦言，電影中山羊主角的成長歷程，讓他看見自己一路從「不被看好」走向巔峰的真實人生，也勾起初入NBA時的深刻記憶。

NBA球星史蒂芬柯瑞為片中長頸鹿獻聲。（索尼影業提供）NBA球星史蒂芬柯瑞為片中長頸鹿獻聲。（索尼影業提供）

柯瑞表示，這部作品不只是一部運動動畫，而是一個關於做大夢與相信自己的故事。「我在主角威爾身上，看見了自己的人生片段，特別是那種被質疑、被低估，卻仍選擇堅持的過程。」直言這正是自己一路走來最熟悉的心境。

即便出身籃球家庭，柯瑞坦承自己的職涯並非典型的明星之路，「我一直被告知不夠高、不夠快，是個晚熟型球員，很多東西都得靠自己爭取。」這樣的「弱勢者心態」，也成為他與主角產生強烈連結的關鍵。

談到配音體驗，柯瑞笑說既新鮮又投入，必須全心投入角色情緒。導演也大讚他態度專業，形容柯瑞錄音時的專注程度，就像在球場上打滿整場比賽。柯瑞也說看電影時回想起菜鳥時期的自己，「你一邊小心翼翼，一邊又必須告訴自己『我屬於這裡』。」這份矛盾與成長，正是他認為電影最打動人心的地方。《山羊巔峰》13日在台上映。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中