余天否認李亞萍失智 自爆夫妻分房睡

余天（右起）、胡瓜、余祥銓合體為「鑽石舞台之夜」北流演唱會練團。（記者陳奕全攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕綜藝天王胡瓜昨天與余天、余祥銓父子檔為了「鑽石舞台之夜」北流演唱會練團，余祥銓以饒舌助陣老爸的夯曲《榕樹下》，沒想到余天聽了卻笑虧：「不曉得他在唱什麼？」李千娜因為演出電影《世紀血案》掀波，她去年底主動報名要參加「鑽石舞台之夜」，胡瓜很肯定她的善心，詢問對方意願決定讓她照常登台，「我們鑽石舞台演唱會就是做愛心，她的酬勞也會全給慈善單位。」演出不會受影響。

由胡瓜發起，攜手康康、歐弟共同主持的「鑽石舞台之夜」演唱會，3月21、22日在北流登場。余天是首日的壓軸，要與兒子搭擋演出，前陣子李亞萍自爆失智，余天受訪趕緊否認，強調老婆只是健忘，「不是啦，事情多，女人家70幾歲了，一定會亂想，沒事！」

余天也透露，李亞萍只是愛碎念，在家裡沒事就愛找他吵架，夫妻倆已分房近兩年。沒想到一旁的余祥銓再度爆料：「我爸說跟媽媽分房睡『好舒服』，沒有人一直唸！」嚇得余天趕緊喊卡，要兒子別再繼續講下去。

胡瓜為了籌辦演唱會，這兩年親力親為打給許多大咖提出邀約，被問到何不找「封麥」的費玉清助陣，胡瓜透露費玉清這幾年非常神祕，「我們以前感情都很好，但現在真的找不到人，他有他自己的生活。」余天也稱費玉清早已經換了電話，苦嘆就連打給張菲也沒用。

康康昨天也現身彩排，近來他都忙著尾牙主持，粗估已接了20多場活動，明年是康康入行30週年，目前正在努力申請小巨蛋檔期，就連投資的金主都已經找好，希望能完成人生首場的小巨蛋演唱會。

