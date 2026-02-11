自由電子報
娛樂 最新消息

王瞳初聞豆腐媽媽意外嚇壞 胡鴻達盼事件圓滿解決

胡鴻達（左起）、張家瑋、王瞳現身板橋慈惠宮，提前向大家拜年。（記者胡舜翔攝）胡鴻達（左起）、張家瑋、王瞳現身板橋慈惠宮，提前向大家拜年。（記者胡舜翔攝）

〔記者李紹綾／新北報導〕民視八點檔《豆腐媽媽》日前爆出嚴重工安意外，替身演員蘇德揚拍攝墜樓戲重傷，拍戲安全再度引起重視。劇中飾演房仲主管的胡鴻達昨與王瞳、張家瑋等人出席板橋慈惠宮「民藝大街嘉年華」記者會。被問到劇組發生外景意外一事，胡鴻達希望大家平安健康，事件能圓滿解決。

胡鴻達表示，意外發生時他並不在場，最近劇組正全力趕拍過年存檔，棚內甚至同時開到兩組拍攝。他直言，現在戲量以情感戲為主，演員得花很大力氣投入，「在過程之中，沒辦法快速的產生作品，目前的存檔量沒那麼充足，年節快到了，所以一直在趕進度中」。

王瞳坦言，看到新聞當下真的被嚇到，「很衷心的祝他早日康復」，雖然她和替身演員蘇德揚不認識、也沒有合作過，但一直有關注後續，得知蘇男已經出院、在家休養，「寬心很多」。

蘇德揚住院20天，8日已出院，未婚妻Rena透露，他仍飽受後遺症折磨，頭痛、頭暈，臉麻、手疼，起床都需要攙扶，「但他真的很堅強，他醒了」。

Rena提到，蘇德揚在演藝圈當替身、特技演員18年，這是第一次受如此重傷，她呼籲幕後工作者注意安全，「最重要不是醫療費用，而是拍攝現場的安全，希望劇組能檢視流程，避免類似事件再發生」。

