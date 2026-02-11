《世紀血案議題》錢人豪批創作不應建立在別的家庭痛苦上

儲稼逸（左起）、王自強、吳震亞、梁以辰、導演錢人豪、九孔、莊凱勛、劉祐昕昨出席《隧道大逃殺》記者會。（記者胡舜翔攝）

〔記者許世穎／台北報導〕由錢人豪執導的全新影視計畫《隧道大逃殺》昨舉辦前導影片發布會，主要演員莊凱勛、吳震亞、王自強等人一同出席。近日電影《世紀血案》議題延燒，錢人豪約20年前曾與該片製片郭木盛合作，不諱言「我不太喜歡這個人，後來就沒有合作了。」尤其和對方都為人父，讓他直說「創作不應該建立在別的家庭痛苦上」。」

王自強曾參與《世紀血案》製作團隊前作《幻術》，他透露沒演出《世紀血案》，且事前完全不知道這部片，事後才發現竟是與《幻術》「同一個出資者、同一個製片」。至於外界關注的資金背景，他直言，這往往不是演員能掌握的範圍，演員反而是整個產業鏈中，最不可能知道資金來源的一群人。

近期八點檔《豆腐媽媽》拍攝出工安意外，《隧道大逃殺》榮獲文化部影視局虛擬拍攝補助，結合「夢想虛擬攝影棚」與先進AI特效技術，運用虛擬攝影棚取代傳統高風險特效。莊凱勛指出，20年前拍戲時工安制度尚未完善，如今科技棚讓拍攝環境安全許多，感嘆「每一次事故都是遺憾，但大家其實都很努力在保護演員。」

吳震亞則透露，過去受到港片拍攝方式影響，「記得以前有一次拍林依晨被踢飛，用繩索拉，脖子就折到了！」讓他在動作場面中提高警覺，現也考取了急救員執照。

