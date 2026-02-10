自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

A‑Lin戰袍有看頭 霸氣撩裙笑喊加錢

A‑Lin這套戰袍遭歌迷抱怨服裝設計擋住視線。（众悅娛樂提供）A‑Lin這套戰袍遭歌迷抱怨服裝設計擋住視線。（众悅娛樂提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕A-Lin為最新巡演「歌 跡Journey」重金打造4套戰袍，但有歌迷抱怨服裝設計擋住視線，她近日開唱時，霸氣撩起裙襬，對著舞台右側觀眾笑喊：「我告訴你們，我的美腿在這邊，你們要加錢吧！」又調侃二、三樓觀眾視野更好，能從上方看到服裝「空心」的角度，「你們要加更多錢，因為有『長輩』的部分。」

A‑Lin（右二）感謝歌迷一路支持她20年。（众悅娛樂提供）A‑Lin（右二）感謝歌迷一路支持她20年。（众悅娛樂提供）

A-Lin日前一連在成都開唱3場，征服近4萬名粉絲，前晚她提及2月10日就是她首張專輯《失戀無罪》發行日，2006年距今剛好滿20年，她感謝粉絲不離不棄支持，安可前加唱《今晚你想念的人是不是我》之外，更二度安可演唱《分手是需要練習的》和《忘記擁抱》。

演出過程中，她看見不少歌迷因歌曲情緒潰堤時，自己也一度淚崩，哽咽說道：「真的很感謝老天爺給我這副嗓子，讓我有宣洩的出口；也感謝老天爺賞給你們有這麼會聽的耳朵。」

不過下一秒，她又用玩笑與即時互動把氣氛拉回來，讓全場在眼淚與笑聲之間來回切換，A-Lin感性形容，這樣又哭又笑的互動，正是最真實的能量交換，「謝謝你們也成就了我，讓我一路唱了20年。」

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中