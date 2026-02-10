《陽光女子》衝5億謝票 影迷舉牌討罵

拿下台片影史亞軍 掏心催淚更勝韓版原作

《陽光女子合唱團》導演林孝謙（前排左起）率陳庭妮、苗可麗赴台南出席映後，現場有觀眾舉牌「方科長請罵我」，相當入戲。（壹壹喜喜提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕電影《陽光女子合唱團》全台累積票房正式突破4.8億，不只確定拿下「台片影史第二名」，更被業界預估今天有望衝破5億，最快本週五前，將正面衝擊冠軍《海角七號》的5.3億票房，改寫塵封18年的國片天花板紀錄。

《陽光女子合唱團》登上台灣影史台片票房第2名。（壹壹喜喜提供）

為感謝影迷熱情支持，導演林孝謙上週末率隊南下最大票倉台南，「獄方代表」苗可麗、陳庭妮現身南紡威秀映後，活動直接變粉絲告白現場，現場還有觀眾舉牌「方科長（苗可麗角色）請罵我」，讓苗可麗忍不住笑到破功。

據統計，台南南紡威秀單一影城票房突破2300萬，穩居全台第一，還有高雄、台南鄉親戲稱：「電影不只看一次，是帶全家來一起哭。」

台北場映後則有編劇呂安弦和「最美J女郎」曾愷玹、「成年子晴」羅晨恩出席活動，其中曾愷玹唸出陳意涵寫給片中「子晴媽媽」的信，令觀眾當場感動落淚。

隨著票房逼近5億，越來越多觀眾回頭補看韓國原作《美麗的聲音》，網路風向卻出現有趣轉折，不少台灣觀眾認為「不是原作不好，是《陽光女子合唱團》更會讓你哭」、「台版許多故事都處理完畢，原作很多橋段則是點到為止」。

另外有業內人士表示，電影爆紅關鍵不在於劇情有多新穎，而是幾乎每位觀眾都能說出「我被哪一段劇情打中」，分享內容幾乎不是完整影評，更多的是情緒型文字，反而成了最強口碑擴散器。

