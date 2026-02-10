自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

林志穎率人氣男團登紅白 白冰冰熱舞挑戰周子瑜夯曲

林志穎（中）《紅白》金曲連發傳承偶像精神。（台視提供）林志穎（中）《紅白》金曲連發傳承偶像精神。（台視提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕2026除夕夜綜藝火藥味十足，台視《2026超級巨星紅白藝能大賞》邀來「不老男神」林志穎暌違16年重返除夕舞台，對上《民視第一發發發》由白冰冰領軍的「TW ICE」奇招，強勢搶攻馬年收視。

白冰冰（左五）領軍「TW ICE 台灣冰」賣力扭腰擺臀。（民視提供）白冰冰（左五）領軍「TW ICE 台灣冰」賣力扭腰擺臀。（民視提供）

林志穎以《今年夏天》帥氣開場，並與FEniX、U:NUS等人氣男團演唱重新編曲的招牌歌曲《不是每個戀曲都有美好回憶》，展現偶像傳承精神。他更與偏鄉笨港國小合唱團溫馨合唱《17歲的雨季》，並豪氣加碼6600元紅包。台上他幽默祝福主持人Lulu「馬上有馬寶寶」，還笑說要資助奶粉錢，嚇得Lulu趕緊澄清：「我還沒懷啦！」林志穎也驚喜預告，新年將規劃演唱會與新作品。

民視則祭出驚喜反差，白冰冰化身「TW ICE台灣冰」挑戰周子瑜夯曲。她領軍子弟兵大跳Wave舞步，卻幽默自嘲怕身高不夠「扭成海豚」，更表示：「沒買到TWICE門票沒關係，除夕看我表演！」除了韓風唱跳，她更換上豪華和服與原住民服裝，展現演唱會等級的誠意。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中