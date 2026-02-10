林志穎率人氣男團登紅白 白冰冰熱舞挑戰周子瑜夯曲

林志穎（中）《紅白》金曲連發傳承偶像精神。（台視提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕2026除夕夜綜藝火藥味十足，台視《2026超級巨星紅白藝能大賞》邀來「不老男神」林志穎暌違16年重返除夕舞台，對上《民視第一發發發》由白冰冰領軍的「TW ICE」奇招，強勢搶攻馬年收視。

白冰冰（左五）領軍「TW ICE 台灣冰」賣力扭腰擺臀。（民視提供）

林志穎以《今年夏天》帥氣開場，並與FEniX、U:NUS等人氣男團演唱重新編曲的招牌歌曲《不是每個戀曲都有美好回憶》，展現偶像傳承精神。他更與偏鄉笨港國小合唱團溫馨合唱《17歲的雨季》，並豪氣加碼6600元紅包。台上他幽默祝福主持人Lulu「馬上有馬寶寶」，還笑說要資助奶粉錢，嚇得Lulu趕緊澄清：「我還沒懷啦！」林志穎也驚喜預告，新年將規劃演唱會與新作品。

請繼續往下閱讀...

民視則祭出驚喜反差，白冰冰化身「TW ICE台灣冰」挑戰周子瑜夯曲。她領軍子弟兵大跳Wave舞步，卻幽默自嘲怕身高不夠「扭成海豚」，更表示：「沒買到TWICE門票沒關係，除夕看我表演！」除了韓風唱跳，她更換上豪華和服與原住民服裝，展現演唱會等級的誠意。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法