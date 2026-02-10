自由電子報
娛樂 最新消息

方文琳達陣單車環島 自曝常夢見劉文正 飛鷹三姝計畫11月合體

方文琳達陣單車環島 自曝常夢見劉文正 飛鷹三姝計畫11月合體
（記者潘少棠攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕方文琳去年底和女兒齊薇、大哥、弟弟一同完成10天、總里程超過900公里的「單車環島」，昨受訪時談到騎車過程中，方文琳就算是素顏、戴上安全帽也難免被認出來，有次在南迴的壽峠遇到一名50多歲粉絲，激動喊她是當年夢中的「擋泥板女神」，甚至還去買筆，要方文琳在他衣服上簽名。

方文琳騎單車環島10天。（翻攝自臉書）方文琳騎單車環島10天。（翻攝自臉書）

對於「擋泥板女神」封號，方文琳開心說：「有經過這樣年代滿好的，很後悔當時沒有保留下來，現在雖有復刻的擋泥板，但已不是從前的味道。」

方文琳騎單車環島10天，拿到環島證書，興奮親吻愛騎。（翻攝自臉書）方文琳騎單車環島10天，拿到環島證書，興奮親吻愛騎。（翻攝自臉書）

為了這趟旅程，方文琳提前兩、三個月開始訓練騎車，和當年備戰全馬一樣，愈接近目標愈懷疑人生，「會想說我幹嘛讓自己這麼累？但撐過去就好了。」後來她翻農民曆，選了「宜出遊」的好日子，果然一路天氣晴朗、風和日麗。

方文琳（右二）和大哥（左起）、女兒齊薇、媽媽、弟弟一起完成單車環島旅程。（翻攝自臉書）方文琳（右二）和大哥（左起）、女兒齊薇、媽媽、弟弟一起完成單車環島旅程。（翻攝自臉書）

這回環島，86歲的媽媽也全程搭保母車陪伴，一路替大家加油打氣。原訂9天完成，最後乾脆多加一天，將原本嘉義直達高雄的150公里，拆成嘉義到台南，再一路吃美食、逛古城，「就是全家一起出遊。」

此外，方文琳1986年在劉文正籌組下，和裘海正、伊能靜組成「飛鷹三姝」，今年是飛鷹三姝成軍40週年，裘海正計畫11月合體，至於會不會請出劉文正？方文琳直接回：「哎呦！怎麼可能，但很想念他。」她已超過30年不見劉文正，卻語出驚人稱自己「常常夢見他」。

方文琳夢中的劉文正依舊相當帥氣，「雖然忘記詳細內容，但夢境很溫馨，他絕對在我心中一輩子」，這也代表她內心一直尊敬著劉文正。

她提到自己在新加坡有朋友能聯絡上劉文正，但選擇不打擾，偶爾臉書發文想念恩師就行，「但他（劉文正）若想要知道我們都在做什麼很簡單，只要看看網路新聞就行。」

