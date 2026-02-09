未取得所有相關人士授權 寇世勳道歉 籲世紀血案停止製作

電影《世紀血案》引發爭議，演員寇世勳昨打破沉默，向林義雄一家人道歉，喊話劇組應停止電影後續製作與傳播，以避免錯誤的認知進一步擴散。圖為寇世勳出席日前的殺青記者會。（資料照）

〔記者廖俐惠／台北報導〕電影《世紀血案》惹議，演員寇世勳昨打破沉默，發出聲明向林義雄一家人道歉，坦言因自己思慮不周與對歷史悲劇的認知不足，對相關人士造成二次傷害，深感自責，基於對受難家屬基本權利的尊重與對史實的敬畏，「懇請製作單位，在尚未取得所有相關人士的授權與理解之前，停止此片的後續製作與傳播，以避免錯誤的認知進一步擴散。」

寇世勳在《世紀血案》飾演警備總司令汪敬煦，他在二月一日的記者會上，稱導演徐琨華是警總發言人徐梅鄰的孫子，更表示電影沒有意識形態，相關言論引發爭議，掀起抵制潮。

請繼續往下閱讀...

繼楊小黎、簡嫚書、李千娜、黃河及夏騰宏等演員道歉後，寇世勳昨發表聲明，寫著：「對於林義雄先生、方素敏女士及其家人，以及所有二二八受難者與家屬遺族，我致上最深沉的哀悼與誠懇的歉意。」他坦言意識到自身的盲點，由於成長背景與環境的局限，使他忽略了在威權體制下，角色本身的背景難以切割的意識形態，也低估了劇本在詮釋真人真事時可能產生的引導與偏頗，「我深刻反省，正是因為對歷史悲劇缺乏足夠深入的思考，才導致了判斷上的不周全。」

他強調，未來會督促自己更全面地了解歷史真相，並虛心學習一位演員在面對歷史創傷題材時必須背負的社會責任。寇世勳也祈請大眾能給予共同參與的年輕演員們，一個反思、學習與修正的空間。

演員韓宜邦、夏語心也致歉

此外，演員韓宜邦、夏語心昨也分別發文道歉。韓表示，自己無法卸責，他只對自己的角色投入做功課，剩下的則相信導演，但顯示此舉遠遠不夠謹慎，「我為自己的錯誤道歉，對因為這部電影被再一次拉扯傷口的人傳遞我的歉疚。我將銘記在心，往後的日子，務必更加謹慎小心。歷史，不能被扭曲、篡改，這是每個人都該有的共識。」

夏語心則聲明，為自己在未充分查證、也未確認家屬是否同意的情況下參與演出，向所有相關人士深深致歉，並全面退出電影後續所有相關行程與活動。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法