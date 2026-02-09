自由電子報
娛樂 最新消息

魏如萱邀王菲愛女助陣 親友集體改檔

魏如萱（右）與竇靖童坐在沙發上一起合唱《海月》。（好多音樂提供）魏如萱（右）與竇靖童坐在沙發上一起合唱《海月》。（好多音樂提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕「金曲歌后」魏如萱一連兩天在小巨蛋舉辦「怪奇的珍珠」台北旗艦場演唱會，第二場邀來華語天后王菲的愛女竇靖童擔任嘉賓，這次開唱，魏如萱以震撼的「懸浮半空躺唱」揭開序幕，她昨笑認吊在半空中躺著唱歌確實不容易，口水很容易積在喉嚨，打趣：「所以金曲歌后不是那麼好當的。」

竇靖童（右）特地來助陣魏如萱。（好多音樂提供）竇靖童（右）特地來助陣魏如萱。（好多音樂提供）

昨晚魏如萱與竇靖童坐在沙發上一起合唱《海月》，唱完後她對竇靖童嗨喊：「妳知道嗎？今天有多少人要來看妳？」直呼嘉賓名單尚未公布前，她邀約親人們來看演唱會，大家都遲遲沒回應，「公布後就馬上訊息我，說要來看妳。」還有朋友買了2月7日的票，也打來問她可否換2月8日。

魏如萱（中）在小巨蛋舉辦「怪奇的珍珠」演唱會。（好多音樂提供）魏如萱（中）在小巨蛋舉辦「怪奇的珍珠」演唱會。（好多音樂提供）

此外，魏如萱也透露一個朋友要來看演唱會，她問對方：「7日嘉賓是自然捲，8日是竇靖童，要看哪天？」對方立刻秒回：「2月8日，謝謝！」她自爆：「這個人就是我的前夫。」讓全場大笑。

魏如萱還拱竇靖童在小巨蛋開唱，她則報名要當嘉賓，讓竇靖童越來越害羞，只能頻頻求饒「我們唱歌吧？」兩人合唱《可憐的東西》前，魏如萱分享：「《可憐的東西》在講遠距離關係。」似乎也呼應了她與小21歲網紅男友Ian的現況。

演唱會中段，魏如萱則推著放滿「混蛋抱枕」的推車登上環形舞台繞場，邊走邊與觀眾互動，她說：「世上有很多人，每個人的信仰都不一樣。」但她覺得「還是要相信愛情」，鼓勵台下粉絲勇敢跳舞就送抱枕，陶晶瑩也被她點起來熱舞，引起全場尖叫。

