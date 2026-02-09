黃小柔書寫驚悚小說揭人性 靈異體質感覺鬼神來湊熱鬧

黃小柔花了半年時間完成作品。（記者王文麟攝）

記者林欣穎／專訪

黃小柔繼出版4本書後，首次挑戰長篇驚悚類小說，推出新作《黑色福音》。近期她接受專訪，笑說自己其實想寫小說想了三年多，卻一直遲遲下不了筆，老公一句「風格比文筆重要」讓她有了創作信心，這次小說的封面、插圖更加入老公和兒子的創作，讓這本驚悚小說飽含溫情。

黃小柔首次挑戰長篇小說，封面是與兒子一起設計。（黃小柔提供）

黃小柔花了半年多的時間完成這部作品，小說以人性為核心，探討宗教迷信、貪婪，並融入兒虐、情勒等現象議題，「人心比鬼更可怕，沒有要抨擊任何教派，只是想提醒大家『歹路不要走』，荒謬的事情都是人造出來的。」她也說希望未來有機會將作品拍成電影。

雖然《黑色福音》故事略顯驚悚暗黑，不過封面藏著暖心巧思，是黃小柔與兒子一起完成的，「我當時找他（兒子）幫我畫，他還拒絕我，說他不會畫恐怖的，但我只跟他講一下故事，他就畫出那個氛圍了。」書中部分插畫則由老公操刀，全家一起完成作品，使得這本小說多了一份溫度。

談到創作歷程，自小就有靈異體質的黃小柔自曝寫作期間有感覺「鬼神來湊熱鬧」，甚至家中小孩一度出現夜驚，她坦言壓力很大，「我當時後面頭髮翻起來、掉了一半，算是壓力禿，這半年事情太多，寫作又需要整個人靜下心來，很燒腦。」儘管過程艱辛，她已開始構思下一部作品，「時間是擠出來的，看到成果真的很有成就感。想挑戰更多不同東西，先挑戰再說。」

