自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

黃小柔書寫驚悚小說揭人性 靈異體質感覺鬼神來湊熱鬧

黃小柔花了半年時間完成作品。（記者王文麟攝）黃小柔花了半年時間完成作品。（記者王文麟攝）

記者林欣穎／專訪

黃小柔繼出版4本書後，首次挑戰長篇驚悚類小說，推出新作《黑色福音》。近期她接受專訪，笑說自己其實想寫小說想了三年多，卻一直遲遲下不了筆，老公一句「風格比文筆重要」讓她有了創作信心，這次小說的封面、插圖更加入老公和兒子的創作，讓這本驚悚小說飽含溫情。

黃小柔首次挑戰長篇小說，封面是與兒子一起設計。（黃小柔提供）黃小柔首次挑戰長篇小說，封面是與兒子一起設計。（黃小柔提供）

黃小柔花了半年多的時間完成這部作品，小說以人性為核心，探討宗教迷信、貪婪，並融入兒虐、情勒等現象議題，「人心比鬼更可怕，沒有要抨擊任何教派，只是想提醒大家『歹路不要走』，荒謬的事情都是人造出來的。」她也說希望未來有機會將作品拍成電影。

雖然《黑色福音》故事略顯驚悚暗黑，不過封面藏著暖心巧思，是黃小柔與兒子一起完成的，「我當時找他（兒子）幫我畫，他還拒絕我，說他不會畫恐怖的，但我只跟他講一下故事，他就畫出那個氛圍了。」書中部分插畫則由老公操刀，全家一起完成作品，使得這本小說多了一份溫度。

談到創作歷程，自小就有靈異體質的黃小柔自曝寫作期間有感覺「鬼神來湊熱鬧」，甚至家中小孩一度出現夜驚，她坦言壓力很大，「我當時後面頭髮翻起來、掉了一半，算是壓力禿，這半年事情太多，寫作又需要整個人靜下心來，很燒腦。」儘管過程艱辛，她已開始構思下一部作品，「時間是擠出來的，看到成果真的很有成就感。想挑戰更多不同東西，先挑戰再說。」

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中