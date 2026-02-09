中年回歸樂壇 王秀如創作台語歌藏洋蔥

董運昌（左起）、阿季、凃佩岑、廖柏青和藍麗婷去年都穿著三宅一生的衣服參與民歌五十演唱會。（王秀如提供）

記者蕭方綺／專訪

「阿季」王秀如19歲時以大學城歌唱比賽第三名出道，隨後被李宗盛簽進滾石唱片，推出首張國語專輯《面對面坐著》，後來因某些因素暫離樂壇，2022年才以發行台語專輯復出。

去年她參與「民歌五十」演唱會，大方提供自己珍藏的三宅一生服裝，讓大學城歌手們穿上舞台，笑說董運昌的粉絲都誇他「變得又帥又年輕」，連董運昌本人也因此入坑。

請繼續往下閱讀...

中年再度回歸音樂，發行專輯《暗暝聽蕭邦》，阿季選擇以台語創作最大原因是父母，她感性表示：「生我的爸媽是台灣人，他們講這麼可愛的語言，我不希望台語消失。」她也透露爸爸已有些失智症狀，有一次看到她，忍不住責備：「阿如妳實在很背骨，妳的孩子連台語都不會講。」

這句話如當頭棒喝，讓阿季深深記在心裡，也開始反思自己。她決定把自己喜愛的古典與爵士音樂元素，融入台語歌中，「台灣本來就是個大熔爐，音樂也是，我想嘗試不同風格的台語歌，讓它呈現出不一樣的質感。」

專輯中《花露水》一曲則是獻給從小養育她長大的姑姑。由於童年就被過繼到姑姑家，成長過程裡，姑姑常用的花露水氣味始終陪伴著她。阿季至今無論出差或出國，行李裡一定會帶著花露水，「只要噴一噴，就覺得她還在身邊，很有安全感。」這樣的情感也延伸到新專輯《彼個人》，她說：「每個人心裡都有重要的彼個人。」

