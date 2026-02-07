自由電子報
娛樂 最新消息

鄭伊健拍打戲先受訓 婁峻碩親解推理動作戲驚險畫面

大霈（左起）、鄭伊健和李李仁有許多對手戲。（記者陳奕全攝）大霈（左起）、鄭伊健和李李仁有許多對手戲。（記者陳奕全攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕鄭伊健、婁峻碩和李李仁昨出席Netflix影集《百萬人推理》上線記者會，劇中有許多激烈的動作追逐戲，因台灣八點檔近日爆出劇組拍攝時，不慎造成特技演員的工安意外，過去拍許多《古惑仔》系列電影的鄭伊健談及武打戲的防護措施，相當有經驗，他拍戲前會上訓練班，且拍戲會放緩衝物在衣褲裡面，他還認為導演在現場必須關注所有演員、安排防護措施，責任重大。

詹懷雲（左起）、婁峻碩、蔡凡熙、楊懿軒在劇中飾演網紅。（記者陳奕全攝）詹懷雲（左起）、婁峻碩、蔡凡熙、楊懿軒在劇中飾演網紅。（記者陳奕全攝）

而婁峻碩則提到這回拍《百萬人推理》，不管動作戲、打戲都有很多防護措施，有場他和蔡凡熙坐在賣場推車上，從大橋階梯一路滑下來的畫面，看了刺激又緊張，婁峻碩解釋拍攝現場其實佈滿鋼絲，且演員都有繫上安全繩，可拉住繩子來控制方向，至於從推車上重摔的畫面，他苦笑說：「靠剪接，但是不要講啦！這樣就不帥了！」

鄭伊健口音重Darren配音 李李仁背兩人台詞

此外，李李仁和鄭伊健初次合作，他提到過往拍戲只需要大概記得對手台詞，知道哪邊接話就好，「但跟伊健拍戲，我必須記得他全部台詞，才能清楚知道他講到哪，才能做什麼反應。」主要是因為鄭伊健的國語帶有濃厚的香港腔。

因為他的口音，劇組找來「Darren」邱凱偉配音，導演蘇文聖表示一開始找《古惑仔》電影配音的前輩，但因為他年紀大了，聲音不夠年輕，後來聲音指導推薦Darren，沒想到這麼像鄭伊健本人的聲音，讓人驚艷，連鄭伊健本人聽了都讚不絕口。

