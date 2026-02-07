自由電子報
娛樂 最新消息

替身演員工安意外-周遊為兒子馮凱緩頰 李志希嘆演員意外頻繁

周遊（左）和老公李朝永出席春節餐會，表示以往拍戲一定會幫替身演員保險。（記者陳奕全攝）周遊（左）和老公李朝永出席春節餐會，表示以往拍戲一定會幫替身演員保險。（記者陳奕全攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕周遊、李朝永、李志希、夏禕、李珮菁、李炳輝、陸一龍、侯麗芳、林在培等資深藝人昨出席「中華民國關懷演藝人員基金會」舉辦的春節餐會，而昨爆出周遊導演兒子馮凱執導的《豆腐媽媽》出現工安意外，周遊為兒子緩頰，坦言還不清楚事件全貌，並說馮凱只是導演，相信這件事會有好的處理。

李志希表示以前拍戲斷過手指和肋骨，就醫完立刻復拍。（記者陳奕全攝）李志希表示以前拍戲斷過手指和肋骨，就醫完立刻復拍。（記者陳奕全攝）

周遊經常為馮凱宣傳新戲《豆腐媽媽》，不過日前劇中的替身演員拍動作戲，自高樓墜地，一度住進加護病房，家屬火大控訴劇組沒幫替身買保險，周遊與丈夫皆說這兩個禮拜沒見到馮凱，自己也是看到新聞才知情。

周遊表示，過去她拍戲一定都會保險，尤其是替身演員的，會特別注重安全防護，也說希望製作單位、政府要對演員有保障。

資深演員李志希也分享過去拍戲曾斷過手指，嘆演員工傷意外頻繁，有一定危險，他之前肋骨還因為被撞、斷過3根，「從醫院看完回來，導演問我還可以嗎，我說還行，後來吃完飯就繼續拍了。演員真的是要很有韌性、耐性的。」

