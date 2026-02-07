豆腐媽媽工安意外 家屬控民視消極處理-劇組聲明有保意外險 安全措施經蘇德揚本人確認

《豆腐媽媽》武行演員蘇德揚受傷狀況。（Rena提供）

〔記者蕭方綺、周敏鴻／台北報導〕37歲武行演員蘇德揚1月20日拍民視八點檔《豆腐媽媽》，擔任替身演員，竟爆出工安意外。他的未婚妻Rena昨受訪時透露，他拍工地動作戲，自高樓直接墜地，家屬指出現場缺乏有效安全防護措施，導致頭部重摔、腦內出血、顏面複雜骨折，事發當天在急診吐了4大袋血，還控訴民視沒有替演員保險，對民視消極處理很不滿。

《豆腐媽媽》替身演員蘇德揚墜地瞬間影片曝光。（台北市電影戲劇業職業工會提供）

對於傷勢，Rena指出蘇德揚經醫生診斷，有創傷性硬腦膜下出血、腦震盪、顏面撕裂傷、面部骨折，牙齒受損、全身多處挫傷。Rena說未婚夫非常恐慌，「眼睛睜開就很緊張，不知道為何身體不能動，完全忘記那一剎那，不知道發生什麼事，只記得在急診室吐了4大袋血」，住院17天後，昨下午出院。

《豆腐媽媽》武行演員蘇德揚未婚妻昨在醫院召開記者會，說明未婚夫受傷狀況。（記者蕭方綺攝）

對此，《豆腐媽媽》劇組萬星傳播昨發出聲明，指出劇組皆有幫演員投保雇主意外責任保險，且拍這場戲前，經評估需由專業武術指導來協助，而蘇德揚正是專業武行，開拍前劇組曾與武術指導討論拍攝內容與防護安全措施，武術指導請劇組準備4塊安全墊做為緩衝。

而開拍當天，劇組甚至多備1塊安全墊，以及6位工作人員在旁保護，並詢問蘇德揚保護措施是否足夠，蘇德揚現場勘查後認為安全措施無虞，劇組才進行拍攝。

只是對於防護措施，Rena表示拍攝現場沒有武術指導，不能讓特技替身一個人「校長兼撞鐘」，並痛批現場的6名工作人員的不知道怎麼樣保護替身演員。對於劇組的疏忽，Rena痛心表示：「這個是身為家屬非常難過也不能理解的」。

Rena表示事發後收到劇組6000元紅包，以為電視台會有專門處理團隊或理賠機構主動聯繫，希望電視台能給出真實經過，得到一句道歉。

民視已針對工作安全流程全面檢討

但因為《豆腐媽媽》是民視委託萬星傳播製作的戲，所以都是劇組和蘇德揚的家屬聯絡，從1月20日事發至2月6日出院的這17天，劇組一直和蘇德揚家屬保持密切聯絡，昨也赴醫院協助家屬付清9萬多的醫療費用，並進行後續保險理賠申請事宜。

民視表示對此拍攝意外深感遺憾，並稱公司內部已召開會議，針對拍攝及工作安全流程進行全面檢視與檢討，並進一步強化拍攝現場的安全管理與把關機制，以確保人員安全，避免類似情況再次發生。

此外，因劇組在桃園拍攝，桃園市政府勞動局綜合行業科長郭翼維昨說，已掌握替身演員墜落職業災害事故的經過，並派員實施勞動檢查與事實釐清。

