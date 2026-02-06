自由電子報
娛樂 最新消息

白冰冰辦尾牙開20桌 豪撒百萬紅包

白冰冰幽默透露保養祕訣是「壓力大、睡眠不足」。（記者陳奕全攝）白冰冰幽默透露保養祕訣是「壓力大、睡眠不足」。（記者陳奕全攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕白冰冰主持民視《超級冰冰Show》致力提攜後輩不遺餘力，身兼節目製作人的她為了慰勞辛苦的幕前幕後工作人員，昨舉辦尾牙席開20桌，大手筆包出上百萬元紅包，已經70歲的她仍活力滿滿，更幽默透露，自己保養祕訣來自「壓力大、睡眠不足」。

白冰冰主持兼節目製作民視《超級冰冰Show》提攜後輩，昨辦尾牙慰勞幕前幕後工作人員。（記者陳奕全攝）白冰冰主持兼節目製作民視《超級冰冰Show》提攜後輩，昨辦尾牙慰勞幕前幕後工作人員。（記者陳奕全攝）

尾牙現場「台一線」東諺、阿玟、蔡家蓁、蔡亞露、周氏兄弟、董至成、曾昱嘉、楊惠絜等人和音樂大師孔鏘老師都到場同歡。白冰冰的子弟兵加總約40名左右，她期許要做演藝圈大宅門的老奶奶，多年來她努力跟上潮流、學習新事物，栽培新人，她說有人問她是如何保養，她幽默回：「我沒有做醫美，就是靠壓力大、睡眠不足、吃飯時間也不固定，但我覺得現在的生活很好。」

白冰冰昨送出百萬紅包，連餐廳服務生的小費也不忘貼心準備，「還有今天因為工作沒有到現場來的同仁，也要為他們準備，一年一次，大家高興就好，今天的我口袋鬆鬆，但感動滿滿。」

女星大S日前逝世滿1周年，白冰冰透露前天才打電話給S媽，她這一年不斷安慰對方，還有提供法律諮詢等，並告訴她：「妳不是一個人，還有女兒、孫子女們」，並說過陣子想要邀請S媽跟具俊曄去峨眉湖住一陣子，調適心情。

白冰冰在女兒白曉燕過世後長年以淚洗面，每逢佳節她都會在桌上特地多擺一副碗筷，邊吃邊流淚，提到通常10年能走出傷痛，但她直到第11年都還在哭，很能理解S媽現在的心情，「會需要很長的一段時間，因為那很突然，你是看著生命在自己手中一點一滴流失」，說到激動處她也忍不住哽咽流淚。

