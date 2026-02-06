《關鍵公敵》登頂北美票房冠軍！聖母變AI法官 蕾貝卡反思情緒共感破綻

蕾貝卡弗格森（左）和克里斯普瑞特一同接受本報專訪 。（索尼影業提供）

記者許世穎／台北－倫敦連線專訪

「星爵」克里斯普瑞特和《沙丘》系列飾演「聖母」的蕾貝卡弗格森在新片《關鍵公敵》同台飆戲，分別詮釋遭控殺妻的高階警官，以及負責審判他的AI（人工智慧）法官，克里斯只有90分鐘可以證明自己清白。兩人受訪時談起AI同樣火花四射，蕾貝卡更自爆偶爾會向AI求助，卻默默把答案當成自己的觀點，讓克里斯當場笑翻。

蕾貝卡弗格森在《關鍵公敵》化身AI法官，演出時沒有太多情緒表現。（索尼影業提供）

該片聚焦AI審判人類的極端情境，戲裡張力十足，以顛覆類型的敘事手法與高壓緊繃的節奏，在北美上映首週拿下票房冠軍。蕾貝卡飾演「仁慈法庭」AI法官，情緒表現被嚴格限制，卻成為表演上最迷人的挑戰。她透露，詮釋AI的關鍵在於尋找微小「破綻」，「她究竟是真的與所有情感斷開連結，還是其實能從克里斯的角色身上感應到某些東西？」

請繼續往下閱讀...

克里斯普瑞特在片中被控殺妻，有不少坐在審判椅子上演出的戲。（索尼影業提供）

克里斯善用演算法不被操控

克里斯在片中有大量坐在審判之椅上演出的戲，直說雖然他不能動，但電影相當動人，「而且節奏很緊繃，會讓人坐立難安！」談到AI在現實生活中的影響，克里斯直言，只要使用智慧型手機，其實每個人早已與AI密不可分，「無論是演算法推薦的娛樂內容，或是生活中的各種小工具，我把AI當成讓生活更有效率的幫手。」

相較之下，蕾貝卡則坦承自己對AI抱持矛盾心情，「我害怕它，但我也知道自己正在使用它。」她更笑說，自己真的很少用ChatGPT問問題，「但如果真的問了，我會假裝那是自己想出來的，然後不讓任何人知道！」讓克里斯當場大笑直呼「太完美了」。

蕾貝卡弗格森在《關鍵公敵》化身AI法官，演出時沒有太多情緒表現。（索尼影業提供）

電影另一個核心主題是「我們都會犯錯，但也會從中學習」，克里斯認為，這幾乎是人性的根本原則，也是電影最後選擇以此作結的原因，更自嘲人生中犯過無數錯誤，「但希望我有足夠的力量與智慧，從中學到教訓。」

蕾貝卡則補充，正因人類擁有情感、歷史與內在經驗，AI即便從錯誤中學習，也終究與人類不同，「這正是電影最耐人尋味之處」。《關鍵公敵》今正式在台上映。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法