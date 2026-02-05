動力火車新歌上線 5天點擊飆破127萬

動力火車（右起）邀請天心、姚淳耀跨刀，MV點擊快速破百萬。（華研國際提供）

邀天心 姚淳耀助陣MV 分享面對孤單方式

〔記者陳慧玲／台北報導〕動力火車推出新歌MV《I Need You》，上線5天點擊已超過127萬次，邀請到天心和姚淳耀兩位金鐘獎得主助陣演出，由於這是一首孤單的告白歌曲，4人也分享各自面對孤單的方式。

請繼續往下閱讀...

動力火車5月15、16、17日將在小巨蛋開唱，屆時歌迷也有機會聽到新歌《I Need You》，首次和天心合作，顏志琳笑說：「跟美女一起拍會有點緊張。」尤秋興則說：「可能是她天生的親和力，原本的生澀感以及不好意思的感覺，馬上就沒有了。」天心開玩笑說：「我要謝謝自己沒有退休，終於等到兩位了。」

動力火車也稱讚姚淳耀很親切，「他一直對我們微笑，我們就沒有那麼大的壓力。」姚淳耀則分享十幾歲時感到孤單，會寫信給自己：「我覺得你很孤單，但沒關係，我當你朋友。」其他3人都覺得這方法不錯。

天心談到第一次聽到《I Need You》時，回想疫情期間她與先生見不到面，甚至想念對方到生病，還去看了身心科，天心說：「想到我們超過331天沒有見面，聽完這首歌，覺得我們要珍惜現在擁有對方的時候。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法