吳宗憲臭男人加場 寶弟站台暗藏身分

吳宗憲（中）昨天舉辦演唱會記者會，鹿希派（左）現身主持，寶弟站台。（記者陳奕全攝）

不捨回憶和袁惟仁音樂緣分 昔挹注小胖基金分擔醫藥費

吳宗憲感傷憶及與袁惟仁（左圖）的音樂合作。（資料照）

〔記者張釔泠／台北報導〕「綜藝天王」吳宗憲相隔8年在台灣開唱，3月28、29日將在TICC舉辦「臭男人」巡迴演唱會，日前「小胖老師」袁惟仁病逝，演藝圈星友過去發起「小胖基金」，分擔袁惟仁的醫藥費，吳宗憲不禁感嘆：「最後一次匯款我匯得比較多，想說自己工作忙，沒辦法常到現場幫忙，沒想到卻發生不幸的事情。」

請繼續往下閱讀...

吳宗憲說袁惟仁中風後，圈內多位好友包括黃韻玲、莫凡、張宇、游鴻明、巫啟賢等人就成立群組，分工照顧家屬，減輕袁惟仁媽媽、姊姊的經濟壓力，「藝能界大家能做的事，就盡量做。」也提到袁惟仁生前製作的最後一張唱片，正好就是自己的專輯，其中一首歌還是方文山、周杰倫寫的《一路上小心》，現在想起來格外感傷。

這次的巡演由高凌風的兒子「寶弟」葛兆恩主辦，3月29日的門票早已被搶光，昨天舉辦記者會，正式宣布28日加場，他與寶弟合體現身，鹿希派則擔任主持人，寶弟表示屆時自己也會上台演出，被吳宗憲笑虧「現在還要賣票不要開玩笑」，嚇得寶弟趕緊解釋自己只會唱兩首歌、大約6分鐘。

吳宗憲強調演唱會絕對「驚喜不斷」，提前鬆口想找合唱《窗外》的「Joanna」馮瑋君擔任嘉賓，還計畫安排一段「沒出息」脫口秀。加場門票2月27日中午12點於KKTIX及全家便利商店開賣。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法