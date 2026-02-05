自由電子報
娛樂 最新消息

彭小刀暖男擔當 南優鉉甜喊刀刀

肌肉山山（左起）、彭小刀、金荷娜、南優鉉分享拍攝客家台實境節目《細細山路私密達》點滴。（記者胡舜翔攝）肌肉山山（左起）、彭小刀、金荷娜、南優鉉分享拍攝客家台實境節目《細細山路私密達》點滴。（記者胡舜翔攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕彭小刀、韓籍YouTuber肌肉山山、韓星金荷娜、INFINITE主唱南優鉉及李濬榮拍攝客家台實境節目《細細山路私密達》，節目將於2月8日首播，適逢南優鉉生日，成員們昨合體登台分享拍攝點滴，金荷娜更信心滿滿喊話想拿金鐘獎，眾人也用客語嗨喊「我可以」！

彭小刀、肌肉山山、金荷娜與南優鉉昨在台灣合體，李濬榮雖不克前來，仍透過VCR向觀眾打招呼。談及此次合作，金荷娜大讚彭小刀是「溫暖的男人」，貼心又熱情，南優鉉更甜喊對方「刀刀」，透露已相約未來要再來台灣找他、住他家。

他笑說：「我們爬山時有時會喊『好熱、想吃冰、好想吃芒果』，原本只是自言自語，沒想到刀刀全都聽進去，還幫我們準備，真的是很細心又很棒的男子。」彭小刀則靦腆回應，他是唯一的在地人，當然要好好照顧大家。

身為語言翻譯橋樑的肌肉山山則自曝，第一天錄完影後躲在被窩裡哭，坦言因為自我要求高，覺得表現不夠好，「但大家人都很好，一直鼓勵我，我才慢慢放開，後來我也就隨性翻譯了！」成員們聽聞後急忙道歉說他辛苦了，更不忘給予肌肉山山肯定。

南優鉉形容，節目中爬山的過程就像人生縮影，而彭小刀日前才與同窗前往金寶山，見證大S紀念雕像揭幕儀式，談及此事，他有感而發：「經歷這一切，覺得人要珍惜當下，珍惜呼吸的每一刻。」

