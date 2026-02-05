自由電子報
娛樂 最新消息

大S生前流感急返台 趕赴機場心臟驟停

具俊曄（右）痛失大S，受訪哭到無法說話。（翻攝自IG）具俊曄（右）痛失大S，受訪哭到無法說話。（翻攝自IG）

〔記者廖俐惠、林欣穎／台北報導〕「大S」徐熙媛辭世1年，韓國節目《名人生老病死的秘密》特別製作1小時的專題報導，揭露大S病逝的相關細節。大S去年在日本因流感引發肺炎離世，當時並未選擇到大醫院就醫，而是希望「趕快回家」，結果在2月2日下午前往機場的路上心臟驟停，送醫搶救14小時後不治。

大S的紀念雕像日前在金寶山揭幕，具俊曄（右二）與大S多位親友追思合影。（經紀公司提供）大S的紀念雕像日前在金寶山揭幕，具俊曄（右二）與大S多位親友追思合影。（經紀公司提供）

回顧事件經過，去年1月底S家一同赴日旅遊，不過大S到當地不久就出現高燒與不適症狀，最初她以為只要讓身體保暖就可以改善，選擇在飯店泡溫泉，未料此舉對本身就有心臟疾病的她來說卻是加劇病情發展，造成血管壓力驟升。

當時大S被送往急診，就已被判定肺炎症狀惡化並出現併發症，醫生建議送大醫院治療，不過大S對在異國住院感到不安，想要回台休養，家人緊急安排班機返台，卻在前往機場路上心臟驟停，無力回天。

韓國《名人生老病死的秘密》的製作單位先前來台拍攝，當天是下雨天，原以為具俊曄不會出現，沒想到具俊曄還是隻身一人來看愛妻，因為他覺得躺在那的大S比他更辛苦。主持人張度練透露，具俊曄對於任何提問幾乎都哭到說不出話來，「他不想讓大家看到這副模樣，所以不接受訪問。」不過張度練轉達具俊曄的心願，「希望所有深愛著熙媛的人，永遠都不要忘記她。」

而具俊曄多年的隊友、「酷龍」成員姜元來坐著輪椅，日前也親自來台出席大S對年儀式，他事後在社群上發文，透露兩人相見時當場抱著痛哭，還發現具俊曄在衛生紙上寫滿了「徐熙媛」、「熙媛啊」等字，讓他十分不捨。

點圖放大body

