甲狀腺出狀況 高慧君斜視凸眼突昏倒

高慧君近年因甲狀腺問題併發罕見斜視、凸眼。（翻攝自臉書）

〔記者李紹綾／台北報導〕高慧君近年因甲狀腺問題併發罕見斜視、凸眼，陸續動了多次手術，她昨透露剛完成「最後一次」眼睛手術，苦笑說：「希望這次能撐久一點。」也提醒大家，甲狀腺問題與壓力息息相關，「有時候真的要對自己好一點、放鬆一點」。

高慧君去年底昏倒，摔到臉部骨折。（經紀人提供）

高慧君坦言，這次是她第三次、也是目前規劃中的最後一次手術，為的就是改善凸眼困擾。她自曝去年末曾在家中突然昏倒，無預警失去意識重摔在地，臉部三處骨折。幸好媽媽與外籍看護都在家，媽媽聽到一聲「碰」立刻察覺異狀，看護也不停搖她，才將她喚醒。她回憶醒來後的第一句話竟是「我們要去哪」，坦言那段時間完全「斷片」，至今仍心有餘悸。

請繼續往下閱讀...

這一摔讓她整顆頭腫得像球，事後到醫院檢查，驗血、照腦都找不出昏倒原因，但臉部骨折留下後遺症，她無奈表示自己「永遠失去了右邊的蘋果肌」，眼睛下方的骨頭仍有一塊凸出，「這個沒辦法治療跟開刀，就是一輩子這樣了」。

高慧君提到，過去因甲狀腺問題身形一度腫了一大圈，前年開始調整飲食、搭配簡單運動，至今已瘦下24公斤，也語重心長呼籲大家：「要減肥，真的不要心急，慢慢來比較重要。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法