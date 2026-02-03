自由電子報
娛樂 最新消息

Ozone嗨唱從軍樂寸頭照比帥 煥鈞治好挑食 哲言海陸不怕操

煥鈞服役12天，笑說當兵意外治好挑食毛病。（索尼提供）煥鈞服役12天，笑說當兵意外治好挑食毛病。（索尼提供）

煥鈞治好挑食 哲言海陸不怕操 子翔 佳辰同日入伍

海軍陸戰隊的哲言喊話會更man的回來。（索尼提供）海軍陸戰隊的哲言喊話會更man的回來。（索尼提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕Ozone成員煥鈞、哲言、子翔和佳辰一月起陸續服兵役，工作滿檔的他們幾乎都忙到入伍前一天，才利用空檔剃頭，並分享熱騰騰的寸頭照，粉絲留言誇讚「帥」之餘，也對分離表示依依不捨，期待他們早日回歸。

佳辰和子翔（圖）是大學同學，很有默契的同一天入伍。（索尼提供）佳辰和子翔（圖）是大學同學，很有默契的同一天入伍。（索尼提供）

煥鈞已在日前完成12天的服役，重新投入工作中，身為「前輩」的他分享在軍中樂活的小撇步，提醒成員注意事項，更笑說自己平時愛挑食，在營中竟然沒有這個問題，什麼都吃，意外治好挑食的毛病。

佳辰（圖）和子翔是大學同學，很有默契的同一天入伍。（索尼提供）佳辰（圖）和子翔是大學同學，很有默契的同一天入伍。（索尼提供）

子翔和佳辰同一天入伍，兩人集合的車站都有許多粉絲守候，海軍陸戰隊的哲言先一步入伍，表示初報到的前幾天都在進行鍛煉，他樂在其中，喊話：「會更man的回來！」子翔和佳辰同樣在適應全新生活，兩人說：「我們是大學同學、同團出道，現在當兵也同梯，真的很有緣。」此外，從商演廠商到戲劇、節目製作單位，都在問他們的退伍時間，想爭取到全員回歸後的第一次合體。

