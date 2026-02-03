〈葛萊美獎揭曉〉肯卓克奪5獎 雪兒頒獎出包

雪兒（ 左三）獲得終身成就獎，但是頒獎給肯卓克拉瑪（前）時卻一度出包唸錯名字。（歐新社）

女神卡卡抱3獎 壞痞兔西班牙創作奪年度專輯創紀錄

女神卡卡領獎兼表演，不忘鼓勵女性創作人。（法新社）

〔記者陳慧玲／綜合報導〕第68屆葛萊美獎，台灣時間2日上午在洛杉磯Crypto.com Arena舉行頒獎典禮，肯卓克拉瑪獲得年度唱片等5座獎，成為典禮大贏家，更讓他累積27座獎項，成為葛萊美史上獲獎最多的饒舌歌手。

壞痞兔拿下年度專輯最大獎，也是葛萊美獎首次將該獎座頒給全西班牙文作品。（美聯社）

不過本屆終身成就獎得主雪兒在頒發年度唱片時卻出包，把得獎人肯卓克拉瑪、SZA的《luther》，唸成已過世21年的歌手路瑟范德魯斯，場面尷尬。可能看到「luther」導致她直覺以為是路瑟范德魯斯（Luther Vandross），因此喊錯得獎者名字。

小賈斯汀半裸回歸典禮獻唱也引起話題。（路透）

壞痞兔也締造新歷史，以《Debí Tirar Más Fotos》贏得年度專輯大獎，致詞時他感性落淚談到：「我想把這個獎獻給所有為了追夢而不得不離開家鄉的人。」他也把握機會為新移民發聲：「我們不是野蠻人，我們是人類，我們也是美國人。」這也是葛萊美首次將最大獎項頒給一張完全用西班牙文創作的專輯。

女神卡卡除了在典禮上精采表演，也分別以《Mayhem》贏得「最佳流行演唱專輯」，並以《Abracadabra》拿下「最佳流行舞曲錄製」及最佳混音唱片等共3項大獎，得獎後落淚擁抱身旁的未婚夫，致詞時則鼓勵女性創作人要傾聽自己的聲音，為創意與歌曲而戰，也為自己而戰。典禮上發生小插曲，在女神卡卡得獎時，麥莉沒有起身也沒有鼓掌，慘遭網友炎上。

怪奇比莉以《Wildflower》獲得年度歌曲，致詞時藉機表達對近期美國移民及海關執法局（ICE）大規模掃蕩非法移民時的過當做法不滿，談到：「我覺得我們必須繼續抗爭、繼續發聲，我們的聲音真的很重要，人民的利益也很重要。」

火星人布魯諾與Rosé 合體表演紅遍全球的《APT.》，怪奇比莉也在台下跟著高唱，可惜最後兩人無緣拿下最佳流行演唱組合獎，倒是《Kpop 獵魔女團》歌曲《Golden》獲得「最佳視覺媒體歌曲」獎，被視為是Kpop 的勝利，小賈斯汀回歸典禮獻唱也引起話題。

