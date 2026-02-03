具俊曄設計打造熙媛宇宙 大S紀念雕像雨中揭幕

大S至親好友在雕像前合影，左起吳佩慈、陳建州、范瑋琪、許雅鈞、小S、范曉萱、賈永婕、具俊曄、蔡康永。（經紀公司提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕「大S」徐熙媛逝世一週年，昨下午2點，其長眠地金寶山「碑林名人區」在朦朧大雨中，正式揭開了由老公具俊曄親自設計的純白紀念雕像，現場迴盪著大小S合唱的《姊妹情深》，大S生前的極佳人緣讓演藝圈眾多大咖好友不畏風雨全數齊聚。具俊曄明顯消瘦，S媽緊挽著他步入會場，自大S病逝後，他全面停工守護亡妻。

S媽（右）緊挽具俊曄，兩人共同面對悲慟與思念。

（記者潘少棠攝）

小S身旁有老公許雅鈞陪伴，黑范夫婦、蔡康永、吳佩慈、楊丞琳、羅志祥、陶晶瑩、賈永婕、王偉忠、許茹芸夫婦等人到場送別，令人矚目的還有與大S交情匪淺的言承旭、周渝民及邱瓈寬，甚至「酷龍」搭檔姜元來也跨海來台，Super Junior成員崔始源亦低調現身力挺大前輩具俊曄，連王柏傑與謝欣穎也勾手一同現身。

言承旭（右）與周渝民一同現身，默默悼念大S。（記者潘少棠攝）

下午2點15分左右，具俊曄親自揭幕由他親自構思設計、名為「熙媛的永恆軌道」的紀念碑，純白色系的雕像刻劃出大S生前優雅形象，雙手交疊胸前、神情安詳且帶著淺笑，頭上繫著象徵少女心的蝴蝶結，百褶長裙的裙襬彷彿在雨中隨風擺動。

大S雕像刻畫少女形象，S媽悲喊寶貝重生了。（記者潘少棠攝）

雕像周圍環繞九個立方體，因「九」在韓語中與「Koo」同音，更是大S珍愛的數字。雕像凝視的方向精準標記為南方208度，連結著台北與家人，也標記了2月8日這對兩人愛情完成的重要日子。碑文感性寫道：「這是一座為熙媛而存在的宇宙，愛將在此持續運轉。」

崔始源悄然現身金寶山，以後輩身分陪伴具俊曄。（記者潘少棠攝）

當布幔滑落那一刻，S媽立刻上前擁抱雕像，也悲喊：「寶貝妳重生了，我愛妳！」具俊曄與S媽在雨中深深相擁，共同面對悲慟。小S落淚，伸出顫抖的手撫摸雕像，接著真性情召喚姐妹淘范曉萱、阿雅、范瑋琪、吳佩慈現場高歌，彷彿大S也正參與其中。雖然「七仙女」因Makiyo未能出席而略顯遺憾，但Makiyo透露有拍影片想念，會找時間去一趟金寶山。

羅志祥低調現身追思大S。

（記者潘少棠攝）

小S致詞時感謝姊夫具俊曄，她感性說，當她陷入悲傷深淵時，只要想著姊姊在離世前三年，陪伴在身邊的是一位真心愛她、不求一切、抱著一顆單純、沒有心機雜質的心守護她的男人，心就能平靜下來。小S提到，如果是大太陽，就不是大S的風格了，她很感謝具俊曄設計了這麼美的雕像，更謝謝他填補了S媽心中的洞。

「酷龍」姜元來特地來台，以行動陪伴老戰友。（記者潘少棠攝）

具俊曄會後公開手寫信，他以「俊俊」自稱，坦言至今仍分不清現實或夢境，每日開車上山祭拜都淚流不止，深情告白：「想妳、好想妳，下次見面我們永遠在一起吧。」

