娛樂 最新消息

袁惟仁纏鬥病魔8年人生謝幕 演藝圈好友悲悼不捨

袁惟仁因兩度跌倒被判定為植物人臥病多年，昨傳出離世消息，讓演藝圈好友悲傷不已。（資料照）袁惟仁因兩度跌倒被判定為植物人臥病多年，昨傳出離世消息，讓演藝圈好友悲傷不已。（資料照）

〔記者陳慧玲、傅茗渝／台北報導〕「小胖老師」袁惟仁在臥病多年之後，昨傳出病逝，享年57歲，家人悲痛證實消息，並透露會將他和父親葬在一起，黃韻玲、陳子鴻、張宇等音樂圈好友則紛紛表達哀悼之意。

袁惟仁（左）曾和莫凡組成「凡人二重唱」，並在1993、1994年連續兩屆獲得金曲獎最佳演唱組合。（資料照，記者胡舜翔攝）袁惟仁（左）曾和莫凡組成「凡人二重唱」，並在1993、1994年連續兩屆獲得金曲獎最佳演唱組合。（資料照，記者胡舜翔攝）

袁惟仁2018年曾因跌倒腦溢血，2020年又摔倒意識不清，後來被判定為植物人，2025年11月底袁惟仁一度因肺部發炎及排尿量過少緊急送醫，身體狀況讓關心他的朋友都很擔心，昨在台東病逝，姊姊袁藹珍悲傷談到：「小胖選擇今天離開我們，我們尊重他的意願，他走得平靜，從此自由。」並表示：「我們會帶他回台北和我父親安葬在一起，一個有山有水他熟悉的地方。慶幸他留下很多歌曲，想念他時聽，開車時聽，傷心時聽，平靜時聽....他無所不在。」

陶晶瑩（左）昨下午才和賈永婕出席大S雕像揭幕，晚上又聞好友袁惟仁離世消息，直呼非常難過。（記者潘少棠攝）陶晶瑩（左）昨下午才和賈永婕出席大S雕像揭幕，晚上又聞好友袁惟仁離世消息，直呼非常難過。（記者潘少棠攝）

袁惟仁曾和陸元琪有過一段婚姻，育有一子一女，陸元琪經紀人昨表示：「琪姊在今天中午知悉相關訊息，後續相關事宜小胖老師的家屬正在處理中，懇請媒體朋友體諒，給予琪姊和孩子空間，感謝體諒與關心。」兒子袁義則難過表示，若有下輩子，希望能好好當個及格的父子；女兒則說很愛爸爸，是種堅定強烈的愛。

曾和袁惟仁在《超級星光大道》共事的陶晶瑩回應：「我剛剛聽說了，非常非常難過。」並附上4個哭臉符號。過去S.H.E曾唱過《聽袁惟仁彈吉他》，得知他過世消息，Ella情緒崩潰，直呼：「再也無法見面了！」傷心淚流說：「小胖老師在我心目中一直有個很重要的位置。」在她的「艾拉主意」巡演轉場影片中，有一段當年她在歌唱比賽時，袁惟仁擔任評審的畫面，每次熟悉的講評聲音出現在耳機裡，都讓她很感慨也非常想念。Ella說：「希望他好好安息、靈魂平靜，不再受到身體限制，在宇宙裡持續做他想做的事情。」若有追思會，她希望可以去送最後一程，好好告別。

袁惟仁曾和莫凡組成「凡人二重唱」，並在1993、1994年連續兩屆獲得金曲獎最佳演唱組，他也曾幫天后王菲創作過《執迷不悔》、《旋木》，還幫那英寫過《征服》。

